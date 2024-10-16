Sakarya Büyükşehir Belediyesi engelli bireylerin sosyal hayatını kolaylaştırmak, destelemek, huzurlu bir yaşam sunmak için Atatürk Bulvarı, Gar Meydanı, Kudüs Caddesi gibi merkezi bölgelerin yer aldığı şehrin17 farklı noktasında standartlara uygun engelli park alanı hazırlayıp hizmete aldı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi engellilere yönelik yeni projeler üretmeye, onların hayatını kolaylaştırmak için mesai harcamaya devam ediyor.

Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı’na (YOLBAK) bağlı Trafik Şube Müdürlüğü ekipleri, engelsiz yüreklerin sosyal hayata adaptasyonunu artırmak ve donatı alanlarına ulaşımlarını kolaylaştırmak için yeni park alanları oluşturdu.

Uygulama şehrin en yoğun arterleri Atatürk Bulvarı, Gar Meydanı, Kudüs Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, 15 Temmuz Bulvarı gibi noktalarda uygulandı.

Bu alanlar yalnızca engelli sürücüler tarafından kullanılabilecek ve engelsiz yürekler, trafikte park yeri bulma konusunda sorun yaşamayacak.

İmalatı tamamlanan park alanları, soğuk çizgi uygulaması sonrası hizmete alındı.