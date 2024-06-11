Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, medya mensuplarıyla 2 aylık görev süresini değerlendirdi. Kentsel dönüşüm, ulaşım ve su indirimi başta olmak üzere önemli açıklamalar yapan Alemdar, “Ulaşımda ücretsiz tarife ve suda indirimin ardından insanımızın hayatına dokunan yeni adımlar için çalışıyoruz” dedi. Sokak hayvanları sorununu da canların yaşam hakkını yok etmeden çözeceklerini belirten Alemdar, ada-mahalle bazlı kentsel dönüşümle modern ve ferah yaşam alanları oluşturacaklarını açıkladı. Alemdar ayrıca Uzunçarşı’nın dönüşümü için detayları ilk kez paylaştı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, görevde olduğu 2 aylık süreci değerlendirmek ve istişare etmek için tüm mecralardan medya mensuplarıyla kahvaltı programında bir araya geldi.

ŞEHİR MEDYASININ ÖNEMİ

Toplantıya Basın İlan Kurumu Sakarya Bölge Müdürü İbrahim Çorbacı, Sakarya Gazeteciler Cemiyeti (SGC) Başkanı Sezai Matur, Sakarya Gazeteciler Birliği (SGB) Başkanı Müjdat Çetin, Anadolu Ajansı Sakarya Bölge Müdürü Yücel Velioğlu, DİJİMED Başkanı Ersin İbil, Sakarya Radyo ve Televizyon Yayıncıları Derneği (RATED) Başkanı Remzi Adıyaman, gazete ve internet sitesi genel yayın müdürleri, haber müdürleri ve editörler katıldı.

Alemdar, şehrin taleplerini toplamak ve vatandaşa kulak vermek için "şeffaf belediyecilik" vizyonuyla yola çıktıklarını ifade ederek şehir medyasının bu açıdan önemli bir görev üslendiğine dikkat çekti.

ULAŞIM VE SUDA İNDİRİM İLE KENTSEL DÖNÜŞÜM

Gazetecilerin sorularını cevaplayan Başkan Alemdar, 62 günlük süreçte şehrin öncelikli sorunlarını belirlediklerini söyledi. Ulaşımda ücretsiz-indirimli tarifeyi, suda ise indirimi 1 milyonu aşkın Sakaryalıya sunduklarını ifade eden Alemdar, “Daha fazlasını sunmak, vatandaşımızın ekonomisine katkı sunmak için çalışıyoruz” dedi.

Sapanca Gölü’nün korunması, kaçak yapılarla ilgili süreç, suyun kullanımıyla ilgili konulara da değinen Alemdar, ulaşım, dönüşüm, imar bütünlüğü ve ekonomik katma değer başlıklarına dikkat çekerek bu başlıklara dair değerlendirmelerde bulundu.

DÖNÜŞÜM VE SOKAK HAYVANLARI

Ada-mahalle bazlı kentsel dönüşümle şehre yeni çarşı, pazar, sosyal donatı, spor alanları kazandırma hedefinden bahseden Alemdar, sokak hayvanlarıyla ilgili soruyu da yanıtladı.

UZUNÇARŞI’NIN DÖNÜŞÜMÜ VE SOKAK HAYVANLARI

Uzunçarşı’nın dönüşümü için önemli bir sürecin sinyalini de veren Başkan Alemdar, çarşının üzerinin kapanıp gerektiğinde açılabilecek formatta imar edileceğini belirterek, “Bölgeyi kapalı bir yaşam alanı haline getirip canlandıracağız” dedi.

Sokaktaki canların yaşam hakkını elinden almadan çözüm üreteceklerini belirten Alemdar, “Sokaklarımız çocuklarımıza aittir ve onlar sokaklarımızda güvenle dolaşacaklar” diye konuştu. Başkan Alemdar’ın konuşmasından satır başları şöyle:

“ULAŞIMDA ÜCRETSİZ TARİFE, SUDA CİDDİ İNDİRİM YAPTIK”

“’Söz Verdik, Yaptık’ diyerek göreve geldiği günden itibaren kısa sürede hayata geçirdiği hizmetlerden bahseden Başkan Alemdar, “Göreve başladığımız 62 günde 16 ilçeden aldığımız talepleri, öncelikle yapılması gerekenleri kısa, orta, uzun vade olarak kategorize ettik. Bu sürede herkese dokunabilmek tüm fikirleri dinledik. Ulaşımda ücretsiz ve indirimli tarife, suda ise ciddi bir indirimi vatandaşımıza sunduk. Daha fazlası için de planlarımızın devam ettiğini belirtmek isterim. Sosyal belediyecilikle yaşlılarımız ve engellilerimiz için çalışmalar başlattık.”

“UZUNÇARŞI YAŞAYAN BİR ALAN OLACAK”

“Uzunçarşı şehrimizin geçmişini gösteriyor. Şehrin en eski kültürünü yansıtan karşıdan karşıya göz teması kurabildiğimiz binalara sahip. Uzun Çarşı'yı yöresel olarak tarihimizi ortaya koymak açısından bir yaşam alanı haline getirmeye gayret ediyoruz. Bakırcılar çarşısını ve ayakkabıcılar çarşısını uzun çarşıya dahil edeceğiz ve bölgeyi canlı tutmak istiyoruz. Üstünü kapatacağımız çarşımız zaman zaman üstü açılabilecek bir formatta olacak”

“GÖLÜ VE YEŞİLİ KORUMAK HASSASİYETİMİZ

“Sapanca Gölü ve yeşili korumak için hassasiyetimiz var. Sapanca bizim için çok önemli. Bu noktada yapı stoğu planı çok önemli. Ruhsatlandırma süreçlerine hukuk karar verecek. Turizm Bakanlığı ve Turizm İl Müdürlüğüyle birlikte gölümüzün çevresinde yeni bir proje yapacağız. Kalıcı bir yapıya dönemimde izin vermedim. Hepsi vaziyet planına uygun ve ruhsatlı şekilde olacak.”

“SUYUN TAKİBİNİ YAPACAĞIZ”

“Sakarya’da kiralanan 39 adet su kaynağımız var. SASKİ ve Özel İdare üzerinden. Mineralli suları ise Valiliğimiz kiralıyor. Mineralli sular adıyla verilen suların mineralli olup olmadığını tespit için valimizle görüştük. Mineralli suların kiralamasını da SASKİ’ye almak için talepte bulunduk. Doğal cennetimiz gölümüzden alınan her damla suyun takibini yapacağız”

“SAKARYASPOR ORTAK BİRLEŞME UNSurumuz”

“Sakaryaspor hepimiz ortak birleştirme unsuru. Biz ayni desteğimizi sürdüreceğiz. Uzun yıllar sonra şehri kenetledi. Hepimiz inandık. Elimizden geldiği kadar iş insanlarımızla bir araya gelip kampanya yürüttük. Ama nasip olmadı. Biz kendi sınırlarımız içerisinde amatör spora ve bu şehrin en büyük değeri Sakaryaspor’a desteklerimizi sürdüreceğiz”

RAYLI SİSTEM, DEPREM VE ELEKTRİKLİ OTOBÜS

“Raylı sistemle ilgili proje gündeme alındı. Tasarruf tedbirleri etkilemiş olsa da her şey yolunda ilerliyor. Bunu da buradan söylemek isterim. Ulaşım, bu şehrin en öncelikli sorunlarından bir tanesi. Şehir ulaşımını rahatlatmak ve vatandaşlarımıza alternatifler sunmak için gayretle çalışacağız. Yıl sonuna doğru elektrikli otobüslerin hizmete alınmasıyla ilgili bir çalışmamız da var. Bir diğer önceliğimiz dönüşüm ve dirençli binalar. Depremin ne zaman geleceği belli değil ve biz deprem kuşağındayız. Meselemiz, depreme dayanıklı ve dirençli binaları inşa etmektir. Sakarya’da yapı stoğu anlamında deprem standartlarını sağlamak gayemizdir.”

“İŞTİRAKLER TEK ÇATIYA VE İŞ MERKEZLERİ KULLANIMA ALINACAK”

“İştirakleri birleştirmekten yanayız. Tek çatı altında hizmet verilmesini her açıdan daha doğru buluyoruz. Yenikent bölgesindeki iş merkezlerinden bir tanesini Jandarma’mıza tahsis edeceğiz. Bunların diğer bir kısmına ise kirada bulunan iş merkezlerimizi taşıyarak ciddi bir tasarrufa gideceğiz. Bu şehre hizmet olarak dönecek, 1 milyon vatandaşımızın hayatına artı olarak yazacak işler yapmak istiyoruz. Tek derdimiz hizmet”

“100 YIL DEĞİŞMEYECEK BİR İMAR PLANI OLACAK”

“İmar bütünlüğünü sağlayacağız. Adapazarı’nda farklı, Serdivan’da farklı veya Güneşler’de az katlı, Yenikent’te çok katlı gibi imar aykırılıkları var ve bunları ortadan kaldırmamız gerekiyor. Mecliste sürekli imar tadilatı talebi geliyor, ben doğru bulmuyorum. Bizim hedefimiz herkesin görüşünü almak ve oluşturacağımız güçlü bir imar planıyla şehir yerleşimini topyekün bir düzene koymaktır. Öyle bir plan yapalım ki 50 yıl, 100 yıl değişmesin. Ada ve mahalle bazlı bir kentsel dönüşümle daha geniş yaşam alanları oluşturacağız. Yeni meydanlar, sosyal donatılar, çarşılar kazandırabiliriz.

“SOKAK HAYVANLARI SORUNU ÇÖZÜLECEK”

“Sokaklar çocuklarındır. Sokaklarda çocukların güvenli şekilde gezmesi için bir çalışma mutlaka yapılması gerekir. İlçe bazlı bakımlarla, lokal müdahalelerle bir çalışma yapacağız. Sokaktaki canlarımızı barınaklarda toplayarak bakımlarını yapacak, ihtiyaçlarını karşılayacağız. Sokaklarımızı çocuklarımıza bırakacağız”

Soru cevapların ardından gazeteciler ve Başkan Alemdar, günün anısına hatıra fotoğrafı çekildi.