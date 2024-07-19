SASKİ, Şeyhköy ve Horozlar mahallelerinde başlattığı çalışmalar ile bölgeye 2 bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı kazandırıyor. Hat üzerinde devam eden çalışmaların yüzde 25’i tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehir genelinde sürdürdüğü çalışmalar ile altyapı ihtiyacı olan bölgeleri yeni projeler ile buluşturmaya devam ediyor. Tarım faaliyetlerinin yoğun olarak yürütüldüğü, özellikle yaz aylarında su sıkıntısı yaşayan Erenler Şeyhköy ve Horozlar mahallelerine bu kapsamda 2 bin 500 metrelik yeni içme suyu hattı kazandırılıyor.

ŞEYHKÖY VE HOROZLAR’A KESİNTİSİZ İÇME SUYU

Yüzde 25’i tamamlanan proje üzerinde ekipler aralıksız şekilde çalışıyor. Güçlü altyapı sayesinde kaliteli içme suyu musluklara kayıpsız şekilde ulaştırılacak. Proje tamamlandığında ise iki mahallenin daha içme suyu sorunu tarihe karışacak.