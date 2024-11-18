2024 Petlas Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 6. Ayağı, Sakarya’da gerçekleştirildi. 

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde düzenlenen 2024 Türkiye Off-Road Şampiyonası’nın 6. ayağı nefesleri kesti. Sporseverlerin ilgiyle takip ettiği 38 aracın şampiyonluk için kıyasıya mücadele ettiği mücadelede İsrafil Akyüz- Mert Tepe ikilisi şampiyon oldu. 

KIYASIYA MÜCADELE Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde düzenlenen dev organizasyonda 38 araç ve 76 pilot şampiyonluk için kıyasıya mücadele etti. 3 gün süren Off-Road Şampiyonası cuma günü Demokrasi Meydanı’ndan düzenlenen seremoni startıyla başladı. 

NEFES KESEN ANLAR Hafta sonu ise kıyasıya mücadelelere sahne olan etaplarda yarışlar başladı ve 3 gün boyunca nefes kesen anlara sahne oldu.Cumartesi günü “mukavemet”isimli orman etabında mücadele eden yarışçılar pazar günü ise "seyirci" ismiyle gerçekleşen gösteri etabıyla sporseverlerin karşısına çıktı. 

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HEYECAN FIRTINASI Türkiye’nin off-road tutkunları Sakarya’ya akın etti ve aksiyon dolu mücadele şehirde heyecan fırtınası estirdi. Karaköy Spor Ada Pisti'nde gerçekleştirilen seyirci etabında yarışçıların bataklık, taş, rampa, set, dik ve engebeli yollardan oluşan 2 bin 700 metrelik parkurda yarıştı.

5 farklı kategoride başlayan yarışlar saat 16.00’a kadar devam ederken yolda kalan ve parkur dışına çıkan araçlar çekiciyle kurtarıldı.

İŞTE ŞAMPİYONLAR Yarışların 6’ıncı ayağında “genel klasman” şampiyonluğunu İsrafil Akyüz- Mert Tepe ikilisi kazandı. Mehmet Demirel- Fettah Yiğit ikilisi ise genel klasmanda ikinci, Ergün Çirkin- Batuhan Korkut ikilisi de üçüncülüğü elde etti. Şampiyonlar ödüllerini düzenlenen törenle aldı.
Ergün Çirkin- Batuhan Korkut ikilisi de üçüncülüğü elde etti. Şampiyonlar ödüllerini düzenlenen törenle aldı.

Kaynak: igf