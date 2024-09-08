Sakarya'da öğle saatlerinden itibaren şehir genelinde etkili olan sağanak yağışa karşı sahada yoğun çalışma gerçekleştiren SASKİ, 19 vidanjör, 7 kanal aracı ve 80 personel şehrin tüm ilçelerinde aralıksız şekilde görev yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ) ekipleri, Meteoroloji Genel Müdürlüğü’nden gelen veriler doğrultusunda 7 Eylül Cumartesi günü sabahın erken saatlerinde sahaya indi.

Günün öğlen saatlerinde başlayan ve Pazar günü de devam eden sağanak yağış için 19 vidanjör, 7 kanal aracı ve 80 personel sahada görev alarak olası aksaklıkların önüne geçti.

Kritik bölgelerde devreye giren vidanjör ve kanal araçlarıyla su baskınlarına karşı anında müdahale eden ekipler, herhangi bir sorunun yaşanmamasını sağladı.

Gece boyunca devam eden yağışın 8 Eylül Pazar günü ölçülen yağış verileri ise Akyazı İlçesi’ne metrekareye 51 kilogram, Karapürçek’te 25, Serdivan’da ise 18 kilogram olarak ölçüldü.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Şehir genelinde etkili olan sağanak sonrası ekiplerimiz sahada yoğun bir şekilde çalışarak olası mağduriyetlerin önüne geçti. Yağış süresince su tahliyesi için kritik noktalarda hızlı müdahaleler yapıldı ve bir olumsuzluk yaşanmadı.Yağış devam ettiği sürece SASKİ olarak sahada teyakkuz halinde olacağız. Vatandaşlarımız bize her zaman ALO 185 Çağrı Merkezi’nden ulaşabilirler” ifadelerine yer verildi.