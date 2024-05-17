Sakarya Büyükşehir Belediyesi, güçlü altyapı ağını genişletmeye devam ediyor. Alifuatpaşa Mahallesi’nde devam eden proje ile bölgeye 4 bin 500 metre uzunluğunda yeni içme suyu hattı kazandırılacak.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Geyve Alifuatpaşa Mahallesi’nde sürdürdüğü altyapı çalışmaları ile bölgeye yeni içme suyu hattı kazandırıyor. Proje kapsamında devam eden çalışmalar ile 4 bin 500 metre uzunluğa sahip olacak hattın bin 200 metresinde işlemler tamamlandı. Ekiplerin yoğun bir mesai harcadığı hattın geri kalan 3 bin 300 metrelik kısmı da kısa süre içerisinde tamamlanacak.

İÇME SUYU SORUNLARI YENİ HAT İLE TARİHE KARIŞACAK

Suyun tükenebilir kaynak olduğunun bilinci ile hayata geçirilen çalışmalarla güçlü altyapı sayesinde su kayıplarının da önüne geçilecek. Böylelikle şehrin içme suyu kaynakları gelecek nesillere eksiksiz şekilde aktarılırken aynı zamanda bölge sakinleri de kesintisiz içme suyu ile buluşacak. Özellikle yaz aylarında yaşanan su yetersizliğinden kaynaklanan sorunlar yeni hat ile tarihe karışacak.