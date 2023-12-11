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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, memlekete hizmetle geçen 4 buçuk yılın bilançosunu açıkladı. Başkan Yüc altyapı ve üstyapıda milyarlarca liralık yatırımla her alanda tarihi rekorlar kırdıklarını ifade etti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Aralık Ayı Olağan Meclis Toplantısı, merkez binadaki meclis salonunda gerçekleştirildi. Toplantıya ilçe belediye başkanları, meclis üyeleri, komisyon üyeleri ve başkanları ve gazeteciler katıldı. Mecliste 62 ana ve 11 ek madde olmak üzere toplamda 73 madde karara bağlandı.

Başkan Ekrem Yüce, toplantıda Sakarya'ya hizmetle geçen 4,5 yıllık özeti tek bir rapor halinde açıkladı. Yüce, bu raporda altyapı, üst yapı, yol yapım bilançosunu tek tek açıkladı ve spor, tarım, ulaşım, kentsel dönüşüm alanındaki şehrin ismini dünyaya tanıtan projeleri anlattı. Başkan Yüce, “Memlekete hizmet için canla, başla çalışmaya devam edeceğiz” vurgusu yaptı.

İşte Başkan Yüce’nin açıklamalarından satır başları

BİN 348 KİLOMETRE YOL İLE REKOR

“Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak özverili ekiplerimiz ile birlikte 4 buçuk yılda toplamda yol yapım ve onarım 4 Milyar 197 Milyon 513 Bin 214 Lira yatırım yaptık. Tüm ilçelerimizde bin 348 km yol çalışması yaptık. 2 Milyon 107 Bin 766 ton asfalt kullandık. 127 km Beton yol çalışması yaptık. 460 bin m2 yaya kaldırım çalışması yaptık. 117 bin m bordür çalışması yaptık. 26 bin 102 m2 parke çalışması yaptık. 15 bin 446 m3 taş duvar çalışması yaptık. 97 Bin 682 m beton kaplama v kanal çalışması yaptık. Bu rakamlar tarihi bir rekordur. Sakarya’mızın en büyük asfalt çalışmasını gerçekleştirdik”

ALTYAPIDA 200 PROJE, 5 MİLYAR TL’LİK YATIRIM “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak göreve geldiğimiz günden bugüne şehrimizde altyapıyla ilgili gerçekleştirdiğimiz çalışmalarda; 4 Milyar 866 Milyon 388 Bin 846 TL yatırım yaptık. Devam eden projelerimiz için 222 Milyon 400 Bin TL yatırım yaptık. Projelendirmesi devam eden projelerimiz için ise 3 Milyar 80 Milyon TL yatırım yaptık. SASKİ marifetiyle toplamda 200 proje için 2019’dan bugüne toplamda 5 Milyar 88 Milyon 788 Bin 846 TL yatırımı gerçekleştirdik”

ALTYAPI HAMLESİ “Bu çalışmalarla Sakarya’mızda tarihi bir çalışma gerçekleştirirken aynı zamanda alt yapı çalışmalarımızla da ciddi başarılara imzamızı attık. Bin 400 km içme suyu hattı çalışmaları gerçekleştirerek hem yeni şebekeler döşüyor hem de mevcut şebekeleri yeniliyoruz. Şehrimizin kanalizasyon şebekesi ihtiyacını karşılamak üzere harekete geçtik ve 419 km kanalizasyon hattı çalışması gerçekleştirdik.Alt yapı hizmetlerimizde 175 km uzunluğundaki yağmur suyu hattımızı tamamladık”

DARIÇAYIRI BARAJI

“Şehrimizin kuzeyi için hizmet verecek bir Darıçayırı Projesi’ni hazırlıyoruz. Baraj ve üzerine kurulacak hidroelektrik santralle hemşerilerimize hizmet vereceğiz. Baraj sayesinde bölgede meydana gelen taşkınları önleyeceğiz. Bizim için çok önemli olan su kaynaklarımıza sahip çıkacak ve çevremizi koruyacağız. Şehrimizin kuzeyinde ikamet eden hemşerilerimizin kesintisiz ve sağlıklı içme suyu ihtiyacını karşılayacağız. Proje orta vadede kendini amorti edecek ve Sakaryalıların mülkü olacaktır. Yıllık 750 milyon lira kar etmesi öngörülüyor. 4 yılda kendisini amorti etmesi bekleniyor.”

RAYLI SİSTEM HASRETİ BİTİYOR

“2022 yılı itibariyle tamamlanan Sakarya Ulaşım Ana Planı güncellemesi sonucunda raylı ve metrobüs sistem hatları kısa, orta ve uzun vade olacak şekilde yapım yıllarına göre sınıflandırdık, bakanlık onaylandı. Şehrimizin ulaşım altyapısında gerçek bir devrim niteliğinde bir adım olan raylı sistem sayesinde şehrimizin ulaşımını muasır seviyelere taşıyacağız. Demokrasi meydanından başlayarak kampüse kadar gidecek olan raylı sistemimiz yıllardır süren emeklerimizin ve stratejik planlamamızın bir sonucudur. Ayrıca Yazlık Kavşağı’nı da gündemimize aldık. Ulaştırma ve Altyapı Bakanımız Abdülkadir Uraloğlu ile görüştük. İller Bankası’nın desteğiyle projemizi hayata geçireceğiz. Bölge ulaşımını hafifletmiş olacağız. Programa aldık, kolları sıvıyoruz.”

KARAMAN GES İLE ENERJİ ÜSSÜ

“Sakarya olarak tükettiğimiz enerjiyi kendimiz üreterek, yenilenebilir kaynaklarla temiz enerjiyi kullanıyoruz. Karaman ilçemizde 55 bin m²’lik alanda; kurulu gücü 5 MW olan 14 bin adet güneş paneli ile yıllık 8 GWh elektrik üretiyoruz. 125 Milyon yatırım yaptığımız GES projemiz sayesinde yıllık 4 bin hanenin elektrik tüketimine eş değer enerjiyi üretiyoruz.”

KENTSEL DÖNÜŞÜM VE DEPREME HAZIRLIK

“Sakaryamızda hemşerilerimizin huzurlu, konforlu ve güvenli yaşamaları bizler için elzem bir konudur. Depreme karşı alabileceğimiz önlemleri alıyor, olası bir afette hasarsız bir Sakarya hazırlamaya gayret ediyoruz. Bu konuda en önemli çalışmamız olan Konut AŞ’dir. Bildiğiniz üzere kasım ayı meclis toplantımızda başvuru duyurusunu yapmıştım. Ev sahibi olmak isteyen hemşerilerimiz 15 Aralık’a kadar başvurularını yapabilirler”

DÜNYA BİSİKLET VE AVRUPA SPOR ŞEHRİ SAKARYA

“2021 yılında Uluslararası Bisiklet Birliği tarafından uzun incelemeler sonucu verilen ve sayılı şehrin sahip olduğu Dünya Bisiklet Şehri Ünvanını Danimarka’dan Sakarya’mıza getirdik. 2022 Aralık ayında ise Sakarya’mız için gurur verici olan “Avrupa Spor Şehri” unvanını Bürükselde alarak şehrimize getirdik. Sakarya’yı spor şehri yapmak, şehrimizde sporun her dalını yaygınlaştırmak için çalışmalarımız sürecek”