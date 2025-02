Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ankara'da Sakarya'nın geleceği için 522 milyon TL'lik tarihi bir protokole imza attı. Bu imzayla Sapanca, Erenler, Adapazarı, Kaynarca'ya tam donanımlı spor salonu, spor tesisi ve şehrefutbol, basketbol ve voleybol sahaları yapılacak. Başkan Alemdar, “Sporda başarı tesisleşmeden geçer. Sakarya’nın her alanda sporcu yetiştiren kimliğine kavuşturacak 522 milyon liralık yeni spor yatırımları şehrimize hayırlı olsun” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, şehrin tek seferde en büyük spor yatırım programlarından birine Ankara'da imza attı.

Tarihi protokol

Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda gerçekleştirilen imza törenindeTBMM KEFEK Başkanı Çiğdem Erdoğan, AK Parti Milletvekilleri Lütfi Bayraktar, Ali İnci, Murat Kaya ve Ertuğrul Kocacık,Spor Toto Teşkilat Başkanı Dr. Mehmet Ata Öztürk, Gençlik ve Spor Bakanlığı Yatırım ve İşletmeler Genel Müdür Yardımcısı Ayhan Kardan, ilçe belediye başkanları yer aldı.

522 milyon TL'lik yatırım desteği

Bu kapsamda Sakarya'nın dört bir yanına spor tesisleri ve sahaların yapımı için hazırlanan değeri 522 milyon TL'lik protokol, Alemdar ve tarafların imzasıyla resmiyet kazandı.

Sakarya'nın 16 ilçesine yatırım

Bu imzayla birlikte Sapanca, Kaynarca, Erenler, Adapazarı başta olmak üzere şehrin 16 ilçesini kapsayan spor yatırımları programa alınmış oldu.

"Her alanda bu planı ilmek ilmek işliyoruz"

Dirençli, sosyal ve yeşil şehrin inşası için senaryoları adım adım hayata geçirdiklerini vurgulayan Alemdar şöyle dedi: "Sakarya geçmişten bu yana her alanda başarılı sporcular yetiştiren, güçlü spor kimliği ile ülke sporuna büyük katkıları olan bir şehir. İlk günden bu yana da sporda başarının tesisleşmeden geçtiğini her fırsatta ifade etmiş, şehrimize yeni spor alanları, kapalı spor salonları, modern saha ve tesisleri kazandıracağımızı belirtmiştim. Bugün hamdolsun tarihi bir imzayı daha attık. Gençlik ve Spor Bakanlığımızın destekleriyle yaklaşık değeri 522 milyon lira olan spor yatırımları için protokolü imzaladık. Dirençli, sosyal ve yeşil bir şehrin inşası için tüm senaryoları hayata geçiriyoruz. Sadece bir alanda değil attığımız her adımda bu planı ilmek ilmek işliyoruz. Şehrimize hayırlı olsun” dedi.

"Modern, yenilikçi, tam kapsamlı spor tesisleri..."

Başkan Alemdar Ankara’da Spor Toto Teşkilat Başkanlığı’nda imzalanan protokolün detaylarını da paylaşarak, “Bugün Sapanca, Erenler, Adapazarı ve Kaynarca'ya tam donanımlı bir spor salonu inşa etmek için onayımızı aldık. Ayrıca tam teşekküllü bir futbol tesisini de şehrimize kazandırıyoruz. Sporu yaygınlaştırmak adına büyük önem verdiğimiz onlarca futbol, voleybol ve basketbol sahalarından oluşan çalışmalar da yatırım programımızda yer alıyor. Şehrimize, gençlerimize hayırlı olmasını diliyorum” dedi.

Başkan Alemdar’dan yatırım teşekkürü

Alemdar, 522 milyon liralık spor yatırımları için teşekkürlerini de şu ifadelerle paylaştı: “Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanımız Osman Aşkın Bak’a, AK Parti Genel Başkan Yardımcımız Ali İhsan Yavuz’a, TBMM KEFEK Başkanımız Çiğdem Erdoğan’a, İl Başkanımıza, Milletvekillerimize teşekkür ediyorum. Hayırlı uğurlu olsun.”