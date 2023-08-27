Sakarya Büyükşehir Belediyesi, vatandaşlara kaliteli içme suyunu kesintisiz şekilde sağlayan içme suyu depolarında bakım ve onarım çalışmalarını sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), kaliteli hizmet anlayışı kapsamında şehir genelinde bulunan 721 adet içme suyu deposunda bakım, onarım ve temizlik çalışmalarını sürdürüyor.

Bugüne kadar yapılan çalışmalar kapsamında 317 adet depo yeni görünümüne kavuşturulurken 404 içme suyu deposu ise yakın zamanda yenilenecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada ise, “Vatandaşlarımıza kaliteli içme suyumuzu en sağlıklı şekilde ulaştırabilmek için çalışmalarımıza aralıksız şekilde devam ediyoruz. Aynı zamanda estetik görünüme verdiğimiz önem ile su depolarımızın çevresini de güzelleştiriyoruz. Bugüne kadar sürdürdüğümüz çalışmalar sonucunda bakım ve onarım işlerini tamamladığımız 317 depomuzu yeniledik. Diğer depolarda devam eden bakım ve onarımları ise en kısa sürede tamamlayacağız” diye konuştu.