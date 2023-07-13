Sakarya Büyükşehir Belediyesi Ayçiçeği Bisiklet Vadisi misafirlerini konuk etmeye devam ediyor. Bu yıl itibariyle 750 minik öğrenciyi ağırlayan Bisiklet Vadisi’nde çocuklar güvenli sürüş eğitimi alıp, eğlenceli vakit geçiriyor.SAKARYA (İGFA) - Bisiklet Dostu Şehir unvanlı Sakarya bisiklet dostu yeni nesillerin yetişmesi için özel bir çaba harcıyor.

Avrupa’nın en kapsamlı bisiklet tesisi olan Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’nde dünyaca ünlü organizasyonlara ev sahipliği yapmakla beraber, ilkokul öğrencilerine düzenlediği bisiklet temalı etkinliklerde buluşuyor.

Gerçekleşen etkinliklerde bugünün çocukları geleceğin büyüklerine güvenli sürüş eğitimleri veriliyor. Çocuklara yağışlı havalarda nelere dikkat etmeleri gerektiği, kask ve yelek kullanımının önemi anlatılıyor. Modern tesiste anlatılan bilgilerin pratiğe dökülmesiyle beraber çevreye duyarlı, güvenlik önlemlerini alan ve olumsuz hava şartlarında neler yapmasını bilen bisiklet kullanıcısı olarak Bisiklet Vadisi’nden ayrılıyor.

Eğitimlerin tüm sene boyunca devam ettiği tesiste bu yılın başından itibaren 750 öğrenci eğitim aldı. Yaz ayları boyunca haftada iki kez eğitimlerin devam ettiği tesis yeni misafirlerini bekliyor.