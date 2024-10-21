29 Ekim’de hizmete yeniden başlayacak Adaray için Adapazarı ile Arifiye arasındaki tren rayları ve durakları 22-28 Ekim tarihleri arasında bakıma alınıyor. Bakım kapsamında Arifiye Garı’ndan hizmet verecek Ada Ekspresi’ni kullanan vatandaşlar için Büyükşehir Belediyesi ücretsiz otobüs imkânı sunacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’ın kısa bir süre önce müjdesini duyurduğu Adapazarı- Arifiye hattında yeniden hizmet verecek Adaray’ıngüzergahındaki tren rayları ve durakları 22-28 Ekim tarihleri arasında bakıma alınıyor.

Bu tarihler arasında Adapazarı-İstanbul (Gebze) seferleri yapan Ada Ekspres treni, Arifiye Garı’ndan kalkış yapacak. Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Dairesi Başkanlığı Ada Ekspresini kullanan yolcuların mağdur olmamaları için tren seferleri öncesi Adapazarı Tren Garı ile Arifiye Tren Garı arasında ücretsiz ulaşım imkânı sağlayacak.

SEFER SAATLERİ VE GÜZERGAHLARI

Ulaşım Dairesi Başkanlığı yaptığı açıklamada, Ada Ekspresi treni seferlerine entegre olacak ve Adapazarı Tren Garı’ndan kalkacak otobüslerin 06.00, 09.20, 13.00, 17.15 ve 20.25 saatlerinde, Arifiye Tren Garı’ndan kalkacak otobüslerin ise 08.55, 12.20, 14.45, 18.55 ve 22.10 saatlerinde Ali Necdet Güven Caddesi, Milli Egemenlik Caddesi, Mithatpaşa Garı, Beşköprü Caddesi, 32 Evler Caddesi, Adapazarı-Sapanca Yolu, Zübeyde Hanım Caddesi, Arifiye Tren Garı güzergahında çalışacağını açıkladı.

Yapılan açıklamada ayrıca, seferler ve ulaşım hakkında daha fazla bilgi almak için 153-1 Ulaşım Yönetim Merkezi iletişim hattından detaylara ulaşılabileceği ifade edildi.