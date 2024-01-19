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Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kültür takvimi kapsamında Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilen tasavvuf konserinde Ahmet Gencer ve korosu, dinleyenlerin kulaklarının pasını sildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin Ocak Ayı Kültür Etkinlikleri birbirinden güzel programlarla devam ediyor. Sanattan, tiyatroya, eğitimden, edebiyata birçok alanda gerçekleştirilen programlar dinleyenleri büyüleyen bir konserle devam etti.

Tasavvuf müziğinin en değerli eserlerinin seslendirildiği, Ziya Taşkent Konser Salonu’nda gerçekleştirilen konser, tasavvuf duayenlerinden yoğun ilgi gördü. Sakaryalı tasavvuf sanatçısı Ahmet Gencer’in şefliğinde sahneye çıkan koro, klasik Türk musikisi ve dini musikiden birbirinden güzel eserler icra etti.

Gencer ve korosunun kusursuz yorumuyla seslendirdiği eserler, dinleyenlere duygu dolu anlar yaşattı. Tasavvuf rüzgarının estiği gece, konser sonunda çekilen hatıra fotoğraflarıyla son buldu.