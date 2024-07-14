Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezinde (SGM) aileler için ‘Dijital Bağımlılık’ söyleşisi gerçekleşti.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi ailelere yönelik gerçekleştirdiği eğitimlere her gün bir yenisini daha ekliyor. SGM’de ailelere yönelik gerçekleştirilen ‘Digital Bağımlılık’ söyleşinde Uzman Aile Danışmanı Ayşe Aksoy katılımcılara teknolojik araçların çocuklar üzerindeki etkilerine anlattı.

Söyleşide ailelerden gelen soruları da cevaplayan uzman aile danışmanı Ayşe Aksoy, sunumunda, teknolojik araçların kullanımı konusunda çocuk-yetişkin tutumlarında gözlemlenen davranış ve yaklaşımlar, otorite kavramı, dürtü denetim eğitimi ve kontrolü, dikkat dağınıklığı, hiperaktivite, bilgisayar oyunları gibi güncel konuların yanı sıra ‘sınır’ kavramını da ele alarak aileleri aydınlattı.

Uzman aile danışmanı Ayşe Aksoy yaptığı açıklamada, “Bizde teknolojiyi çocuklar kadar kullanıyoruz. Belki iş için belki çalışmalarımız için. Çocuklarımız bunu görüp bizi örnek alıyorlar. Teknolojiyi faydalı bir şekilde kullanmak gerekir. Bir eğitimci ‘Ebeveynler dijital göçmen, çocuklar ise dijital yerlidir’ demiştir. Teknoloji onlar için bu kadar gerçekse doğru kullanmayı öğretmek zorundayız. Günümüz çocukları teknoloji içinde doğduğu için teknoloji hayatlarının bir parçası olduğundan dolayı üretim odaklı kullanmayı öğretmemiz gerekiyor” dedi. Alanında uzman aile danışmanları tarafından gerçekleştirilen Dijital Bağımlılık söyleşileri 6 hafta boyunca devam edecek.