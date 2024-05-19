Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenen satranç ve akıl oyunları turnuvası tamamlandı. Kıyasıya mücadelenin ve yeteneklerin keşfedildiği turnuvada dereceye giren öğrenciler ödüllendirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde Geleneksel Satranç ve Akıl Oyunları Turnuvası gerçekleşti. Yapılan turnuvaya satrançta 34, akıl oyunlarında 57 toplamda ise 91 öğrenci katıldı.

Kıyasıya süren yarışmada çocukların bireysel olarak zekalarını iyi bir şekilde kullanmaları, yeteneklerini keşfetmeleri ve sosyal ilişkilerinde olumlu, tutum davranış geliştirmelerine katkı sağlamak en önemli amaç oldu. Turnuvada başarılı olan öğrenciler hediye ve madalyaların sahibi olurken, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, yarışmalara katılan tüm öğrenciler tebrik edildi.

Akıl Oyunları Q-BİTZ Kategorisinde 1. Edip Okumuş

2. Ela Miray Çakıroğlu

3. Hilal Bingal

Küre Kategorisinde 1. Emir Abdullah Yıldız

2. Fikri Bera Karabulut

3. Hilal Feyza Aydoğan

Mangala Kategorisinde 1. Ali Mert Erdoğan

2. Ertuğrul Burnaz

3. Rananur Koyun

Satranç 8. yaş altı

1. Hasan Yağız Sevindik

2. Ahmet Alp Yakut

3. Ali Rıza Çokluk

8. Yaş üstü 1. Yusuf Keskin

2. Akif Emre Önce

3. Yavuz Ege Özakırlar