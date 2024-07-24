SASKİ, bir damla suyun israf olmaması için akustik dinleme çalışmalarını 668 mahallede sürdürüyor. Dinleme çalışmaları ile yılın ilk 7 ayında 935 arızaya anında müdahale edilerek 2 milyon 650 bin metreküp su tasarrufu sağlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi SASKİ ekipleri, akustik dinleme ile 7 ayda 2 milyon 650 bin metreküp su tasarrufu sağladı.

SASKİ'nin rutin sürdürdüğü dinleme çalışmaları ile 16 ilçede 668 mahallenin altyapısını kontrol edilirken, şehrin farklı noktalarında gece başlayan dinleme çalışmaları sabahın ilk ışıklarına kadar devam ediyor.

935 ARIZAYA ANINDA MÜDAHALE EDİLDİ

Dinleme esnasında tespit edilen asfalt yüzeyine çıkmayan arızalar anında ekiplere bildirilerek su israfının önüne geçildi.

Şehrin içme suyu hatlarında sürekli olarak devam eden çalışmalar kapsamında yılın ilk 7 ayında 935 arıza anında giderildi.

Giderilen arızalar ile 2 milyon 650 bin metreküp su israfının önüne geçildi. Ekiplerin anında onardığı hatlar sayesinde su kayıplarının önüne geçilirken, kesintilere ve basınç kaybına yol açan altyapı hatları da güçlü hale getirildi.