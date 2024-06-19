Sakarya Büyükşehir Belediyesi, su kaynaklarını çoğaltmak ve mevcut kaynakları korumak için 8 ilçede sondaj çalışmalarını başlatıyor.SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), 8 ilçede başlatacağı sondaj çalışmaları ile şehre yeni su kaynakları kazandıracak.

Yer altı kaynaklarının tespiti ve hizmete açılması ile birlikte mevcut kaynaklar korunurken aynı zamanda su sıkıntısı yaşayan mahallelerin de sorunları çözüme kavuşacak. Karasu, Akyazı, Taraklı, Geyve, Kocaali, Sapanca Kaynarca ve Pamukova ilçelerinde başlayacak çalışmalarda 20 yeni kaynağın kazandırılması hedefleniyor.

Mevsim normallerinin üstünde yaşanan sıcaklıklar ve buna bağlı oluşan kuraklık tehlikesini göz önünde bulundurarak projelerini yürüten SASKİ, yeni kaynaklar sayesinde mevcut su kaynaklarını koruma altına alacak. İhtiyaca göre yaşanabilecek kaynak artışı ile su sıkıntısı yaşayan bölgeler kesintisiz içme suyu ile buluşacak. Doğru su politikaları ve suya değer veren anlayış sayesinde Sakarya’nın su kaynakları her geçen gün artacak. Kurum, Sakarya’nın suyunun bir damlasının dahi israf olmaması için vatandaşlara, suyun bilinçli kullanılması gerektiğini de bir kez daha hatırlattı.