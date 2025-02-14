Sakarya Büyükşehir Belediyesi önce insan ve sosyal belediyecilik mottosuyla şehir karış karış dolaştığı ziyaret kapsamında memleketin bekası için şehadete yürüyen Sakarya’nın 5 şehidinin ailelerini ziyaret ederek Berat Kandili’ni kutladı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Berat Kandili vesilesiyle anlamlı bir ziyaret programı daha gerçekleştirdi.

Kandilde misafir oldular

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri şehit, gazi ve engelli ailelerinin kapısını çalarak kandilde misafirleri oldu.

Vatanın bekası için şehadete yürüyen Sakarya’nın şehit evlatlarının aileleriyle sohbet eden, taleplerini dinleyen ve ihtiyaçlarını soran ekipler Başkan Alemdar’ın selamlarını iletti.

Sakarya’nın 5 şehit evladı

Program kapsamında Şehit Tümgeneral Aydoğan Aydın, Şehit Jandarma Asb. Kd. Bçvş. Şehit Ferhat Sözer, Şehit İs.Asb.Kd.Çvş. Bahadır Rıdvan Talay, Şehit Jandarma Asb. Çvş. Mehmet Fatih Çangır ve Şehit Piyade Er Selim Gedik’in ailelerine ziyaret gerçekleştirildi.

Anlamlı ziyaretler

Ekipler ayrıca Adapazarı Yenigün Mahallesi’nde oturan SadiyeÖrey ve ailesini de unutmadı. Engelli çocuğuyla birlikte yaşayan Örey’in taleplerini dinleyip hâl hatır soran ekip, yüzlerde tebessüm oldu.

Şehit aileleri ve tüm aileler, anlamlı ziyaret karşısında mutluluklarını ifade ederek teşekkür etti.