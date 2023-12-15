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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, 14. Sakarya Arıcılık Paneli’nde Sakarya’da bal arısı, arı sütü, arı zehri, polen,propolis ve arı yetiştiricilerine destek üzerine yürüttükleri teşvik edici projelerdenbahsederken, “Doğa ve insan için Sakarya’da arıcılığa sahip çıkmaya, tam destek vermeye devam edeceğiz” sözü verdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya’da arı yetiştiriciliği konusunda teşvik edici çalışmalarına ve çiftçiye destek vermeye devam ediyor.

Sakarya Botanik Vadisi’nde ve şehrin muhtelif noktalarında arı yetiştiricileri için çalışmalar yürüten Büyükşehir, doğanın korunması ve yeşil bir dünyanın yarınları için çok kıymetli olan arıcılık için elini taşın altına koyuyor.

14. Sakarya Arıcılık Paneli’ne katılan Başkan Ekrem Yüce, bu alanda özellikle Sakarya Botanik Vadisi’nde yürüttükleri bal, balmumu, arı sütü, arı zehri, polen ve propolis üzerine yürüttükleri çalışmalardan bahsederek “tam destek” sözü verdi.

Programa ayrıca Sakarya İli Arı Yetiştiricileri Birliği Başkanı Mustafa Ör, Karadeniz Teknik Üniversitesi araştırma görevlisi Prof. Dr. Sevgi Kolaylı, Hacettepe Üniversitesi Fen Fakültesi Uygulamalı Biyoloji Anabilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aslı Özkırım, Ziraat Yüksek Mühendisi Dr. Ali Korkmaz, Düzce ÜniversitesiArıcılık Araştırma, Geliştirme ve Uygulama Merkez Müdürü Doç. Dr. Meral Kekeçoğlu, Doğa Turizmi ve Fotoğraf Sanatçısı Mustafa Ertekin ve çok sayıda arı yetiştiricisi katıldı.

Bu konuda kararlı olduklarını ifade eden Yüce,“Çevresel sürdürülebilirlik, tarım ve ekonomik kalkınma alanlarında üzerimize düşen sorumlulukları yerine getirme konusunda kararlılığımızı vurgulamak isterim. Sakarya’mız, doğal güzellikleri, zengin florası ve faunası ile bereketli bir coğrafyaya sahiptir. Bu doğal zenginlikler, arıcılığın gelişimi için uygun bir ortam oluşturmaktadır. Arıcılığın sadece geçim kaynağı olmanın ötesinde, hobi olarak da benimsenmesine olanak sağlıyor, arıcılarımızın ihtiyaçlarına duyarsız kalmıyoruz" dedi.

DOĞA VE İNSAN İÇİN…

Başkan Yüce arıcılığın geliştirilmesinin doğa ve insan için önemine vurgu yaparak, "Arıcılık, sadece kovanları alıp yerleştirmekle olan bir faaliyet değildir. Bal verimi de bu önemli faaliyetin kilit bir unsuru olarak karşımıza çıkar. Biz Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak, arıcılık faaliyetlerini daha verimli hale getirmek adına şehrimizde gerekli zeminleri oluşturuyoruz. Doğa ve insan için desteğe devam edeceğiz"ifadelerini kullandı.

Hayata geçirdikleri projelerle arıcılık faaliyetlerini Sakarya’da her zaman canlı tuttuklarını kaydeden Yüce, şöyle dedi:"Güncel arıcılık tekniklerini destekliyor, eğitim programları düzenliyoruz. Özellikle Sakarya Botanik Vadisi, arıcılık faaliyetlerimize canlılık katıyor. Bu şifa dolu bahçede, yüzbinlerce arı polen toplamak için kovanlarından ayrılıyor. Gerçekleştirdiğimiz bu faaliyetler ile bal, balmumu, arı sütü, arı zehri, polen ve propolis gibi ürünlerimizi elde ediyoruz. Arıcılığa olan desteğimizi sürdüreceğimizi ve sektörün gelişimine yönelik projelerimizi artıracağımızı taahhüt ederim. Hep birlikte, daha yeşil, daha sürdürülebilir ve daha yaşanabilir bir Sakarya için çalışmaya devam edeceğiz"

Yüce, program sonunda arı yetiştiricilerinin taleplerini dinleyerek sorunların çözümü için önemli notlar aldı ve hatıra fotoğrafı çekildi.