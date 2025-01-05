Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin kahraman itfaiyecileri 2024 yılında da takdir gören bir çalışma ortaya koydu. 4 bin 330 yangına vakasına, 3 bin 469 kurtarma operasyonuna müdahale eden şehrin güven erleri yüzlerce kişiye ‘nefes’ ve ‘hayat’ oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da vatandaşları ölümün kıyısından kurtaran ve birçok olası faciayı erken müdahaleyle önleyen ateş savaşçıları, 365 gün, 24 saat dakika, her saniye teyakkuzdaydı. Yangınların 2 bin tanesi ihmal ya da bilinçsiz ateş yakımı sonucu yaşanırken, 300 ihbar ise asılsız çıktı.

Şehrin huzuru ve güvenliği için azami gayret ve fedakârlık gösteren Büyükşehir Belediyesi’nin kahraman itfaiye erleri, 2024 yılında da Sakarya’da güvenin timsali, vatandaşın en büyük destekçisi oldu.

365 gün, 24 saat

Ateş savaşçılarının 2024 yılı raporu açıkladı. 365 gün 24 saat boyunca yangın söndürme, kurtarma çalışmaları ve trafik kazaları başta olmak üzere en kritik olaylara dakikalar içerisinde müdahale edildi.

4 bin 330 yangına anında müdahale

Büyükşehir Belediyesi İtfaiyesi, sorumluluk sahasında son 1 yılda bina, işyeri, fabrika, atölye, araç, depo, bahçe, orman, anız ile çöp yangınları olmak üzere 4 bin 330 yangına anında müdahale ederek vatandaşların can ve mal kaybını önleme noktasında hayati bir rol oynadı.

Ateş savaşçıları ölümün kıyısından aldı

Öte yandan ateş savaşçıları, müdahale ettikleri büyük olaylarda alevlerin arasından yüzlerce kişiyi gözünü kırpmadan gerçekleştirdikleri operasyonlarla kurtardı, birçok hayatı ölümün kıyısından aldı.

Sakaryalılara ‘hayat’ olan ekiplerin tespitlerine göre, şehirde son yılda yaşanan yangınların 2 bin tanesinin, ihmal ya da bilinçli ateş yakımı sonucu meydana geldiği belirlendi.

300 asılsız ihbar

Yangın ihbarlarının yanı sıra Büyükşehir kahraman itfaiyecileri, bin 865’i hayvan kurtarma olmak üzere trafik, insan, su baskını ve ağaç devrilmesi olmak üzere 3 bin 469 kurtarma vakasına müdahale etti.

153 intihar, 470 boğulma vakası

Ekipler ayrıca 153 farklı intihar vakasına intikal ederek yardım eli bekleyen yüzlerce kişiyi ölümün kıyısından çekti. Kuzey sahillerinde güveni temsil eden ve turizm için büyük bir katkı sağlayan ‘Hayat Timi’ Cankurtaran Amirliği ekipleri ise sezon boyunca 470kişiyi denizde dalgaların arasından çıkardı.

Büyükşehir İtfaiyesi’ne 112’den ihbarlardan 300’ünün ise asılsız ihbar olduğu dikkat çekti.

23 bin 200 kişiye tatbikat ve eğitim

Sakarya’nın huzuru ve güvenliği için 7/24 nöbet tutan itfaiye erleri, aynı zamanda yıl boyunca yangın eğitimleri ve tatbikatlarını, endüstriyel alanda faaliyet gösteren fabrikalar, kamu kurumları, sivil toplum örgütlerinde ve çocuklara yönelik teorik ve uygulamalı olmak üzere iki farklı aşamada uyguladı. 21 bin 45 kişiye 153 yangın tatbikat eğitimi gerçekleştiren itfaiye ekipleri ayrıca kurum ve kuruluşlara düzenlediği 49 farklı eğitimle 2 bin 155 kişiye yangın eğitimi verdi.

Eğitimlerin yanı sıra denetlemeler de yıl boyu aralıksız olarak devam etti. Bin 267 işyeri denetleme, 547 adet işyerine yangın güvenlik raporu düzenleme ve 19 proje görüşü ile esnaf ve vatandaşın yaşayacağı sorunlara karşı önlemler alındı.