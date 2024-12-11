SASKİ, şehir genelinde gerçekleştirdiği altyapı iyileştirme çalışmalarına bir yenisini daha ekledi.Şükriye Mahallesi’ni güçlü altyapıyla buluşturan 2 bin metrelik atık su hattı kısa sürede tamamlandı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin altyapı ihtiyaçlarını karşılamak ve çevre dostu uygulamalarla modern hizmetler sunmak için çalışmalarını sürdürüyor. Kısa sürede tamamlanan 2 bin metrelik yeni kanalizasyon hattı Sapanca Şükriye Mahallesi’nin atık sularını güvenle taşıyacak.

“2 bin metrelik hat kısa sürede tamamlandı”

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Kurum tarafından yapılan açıklamada, “Sürdürülebilir ve çevreye duyarlı altyapı yatırımlarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Şükriye Mahallesi’nde tamamladığımız 2 bin metrelik kanalizasyon hattı, bölgede modern altyapı ihtiyaçlarını uzun yıllar boyunca sorunsuz karşılayacak.Böylelikle bölgenin atık su geleceğini doğaya saygılı proje ile garanti altına almış olduk” ifadeleri kullanıldı.

Kaynak: igf