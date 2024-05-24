Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Kazımpaşa ve civar mahallelerine hizmet verecek 17 bin 500 metre uzunluktaki atık su hattında çalışmalarını sürdürüyor. Yüzde 60 seviyesine gelinen projenin 12 bin 800 metrelik kısmı tamamlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Serdivan Kazımpaşa ve civar mahallelerine hizmet sunacak atık su hattında çalışmalarını aralıksız şekilde sürdürüyor.

17 bin 500 metre uzunluğa sahip hat ile atık sular güvenle taşınacak. Sağlam altyapı sayesinde güvenle taşınan atık sular, yüksek teknolojiye sahip atık su arıtma tesisinde arıtıldıktan sonra en temiz haliyle doğaya deşarj edilecek.

KAZIMPAŞA BÖLGESİNDE ATIK SU SORUNU YAŞANMAYACAK

Yüzde 60’ı tamamlanan projenin bir an önce hayata geçmesi için ekipler özverili şekilde çalışıyor. Malzeme tedariği tamamlanan ve saha çalışmaları da hızlı şekilde ilerleyen proje en kısa zamanda vatandaşların hizmetine sunulacak. Böylelikle hızla gelişen Kazımpaşa bölgesinde uzun yıllar boyunca atık su sorunu yaşanmayacak.