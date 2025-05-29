SASKİ, Bakırlı Mahallesi’nde sürdürdüğü 2 bin 500 metrelik içme suyu hat yenileme çalışmalarını tamamladı.

SAKARYA (İGFA) - Güçlü dönüşüm ile yenilenen hat, bölge abonelerine kaliteli içme suyunu kesintisiz şekilde ulaştırmaya başladı.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), altyapı yatırımlarını ilçelerin ihtiyaçları doğrultusunda hayata geçirmeye devam ediyor. Ferizli Bakırlı Mahallesi’nde yenileme çalışmaları tamamlanan 2 bin 500 metrelik içme suyu hattı da bu doğrultuda devreye alındı.

Güçlü dönüşüm çalışmaları kapsamında hayata geçirilen proje ile bölgedeki 300 abone bağlantısı da yenilendi. Projenin tamamlanmasıyla birlikte kaliteli içme suyu abonelerin musluklarına kayıpsız ve kesintisiz şekilde ulaşmaya başladı.

Bakırlı Mahallesi’ne kayıpsız ve kesintisiz içme suyu

Kurum tarafından yapılan açıklamada, "Bakırlı Mahallesi’nde 2 bin 500 metrelik içme suyu hattımızın imalatını tamamladık. Su kayıplarını önleyecek proje bölgenin gelecek nüfus potansiyeline de hizmet edecek. Böylelikle Sakarya’nın bir mahallesini daha güçlü altyapı ile buluşturmuş olduk” ifadeleri kullanıldı.