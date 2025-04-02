Sakarya'da her fırsatta vatandaş ve esnaf ile buluşarak talep ve beklentilerini yerinde dinleyen Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çark Caddesi esnafını ziyaret etti, esnaf ve vatandaşlarla sohbet etti.SAKARYA (İGFA) - “Bizim yerimiz vatandaşımızın yanıdır” diyerek ilçe ilçe, mahalle mahalle, sokak-sokak vatandaşlarla buluşan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Ramazan Bayramı’nın hemen ardından Çark Caddesi’ni ziyaret etti.



Vatandaşların ve esnafın sıcak, samimi ilgisi ve sevgisiyle karşılaşan Başkan Alemdar, toplumsal değerleri hedef alan boykot çağrısının milli ekonomiye zarar vermekten başka bir şeye hizmet etmediğini söyledi.

Esnafları dolaşarak tek tek hayırlı ve bol kazançlar dileyen Başkan Alemdar, “Milli ekonomimizi zarara uğratmak için yapılan bu boykot çağrısı amacına ulaşamayacaktır. Biz toplumsal bütünlükten, kardeşlikten yanayız. Birlik ve beraberliğimizi, yerli ve milli duruşumuzu her zaman koruyoruz. Türkiye için üreten, ülkemize değer katan herkesin yanındayız. İnşallah önümüzdeki süreçte de bir ve beraber olmaya devam edeceğiz. Bugün şehrimizde esnafımızın yanında olan, onları yalnız bırakmayan tüm vatandaşlarıma da şükranlarımı sunuyorum” diye konuştu.