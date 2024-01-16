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Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce Sosyal Gelişim Merkezi’nde eğitim gören miniklerin derslerine konuk oldu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem Yüce, çocuklara birbirinden farklı branşlarda eğitimler sunan Sosyal Gelişim Merkezi’nde minikleri ziyaret etti.

Gerçekleştirilen ziyarette Resim, Mutfak Atölyesi ve Geleneksel Türk Tiyatrosu kursu öğrencilerinin derslerine konuk olan Başkan Yüce, öğrenci ve öğretmenlere çalışmalarında başarılar diledi.

Ziyarette konuşan Başkan Yüce, çocukların eğitimi konusunda özel bir hassasiyet gösterdiklerini ifade ederek, “Sakarya Büyükşehir Belediyesi olarak eğitim konusunda da birçok proje yürütüyoruz. Elbette bu projelerde bizlerin geleceği olan evlatlarımıza daha bir ehemmiyet gösteriyoruz. SGM kurslarımızda bu hizmetlerimizden sadece bir tanesidir. Merkezimizde zengin eğitim içeriği ile çocuklarımızın gerek zihinsel gerek fiziksel gerekse duygusal gelişimine önemli katkılar sunuyoruz. Bugün merkezimizde eğitim gören Resim, Mutfak Atölyesi ve Geleneksel Türk Tiyatrosu kursu öğrencilerimizin derslerine konuk olduk. Evlatlarımızın en güzel çağlarında sevgi dolu bir çocukluk yaşamaları noktasında eğitmenlerimiz ile birlikte ve onların tavsiyeleri doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” diye konuştu.

SGM kurslarının çocukların yeteneklerini keşfetmelerine olanak sağladığını söyleyen Başkan Yüce, uzman eğitmenler eşliğinde çocukların yeteneklerini keşfederek ve ailelere de bu konuda bilgi vererek doğru bir seyir çizgisi oluşturduklarını kaydetti.