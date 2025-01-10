Sakarya Büyükşehir Belediyesi 7-14 Ocak “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” vesilesiyle anlamlı bir buluşmaya ev sahipliği yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, özel gereksinimli bireylerin hayatlarına dokunacak, onların yaşamlarına anlam katacak uygulamalar geliştirmeye devam ediyor.

Güne anlam katıldı

Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü her yıl gerçekleşen 7-14 Ocak “Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası” vesilesiyle anlamlı etkinlikler gerçekleştirdi.

Sesli betimlenmiş filmden söyleşiye ve son olarak görme engelli bireylerle buluşma programıyla güne anlam katıldı.

Sesli betimlenmiş film gösterimi

Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası vesilesiyle Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü, ilk etkinliğini Sosyal Gelişim Merkezi (SGM) konferans salonunda gerçekleştirdi.

Lise öğrencilerinin katıldığı sesli betimlenmiş film gösteriminde, farkındalık ve empati bilicinin oluşturulması, özel gereksinimli birey ve toplum ilişkisinin güçlendirilmesi ve sosyal sorumlulukların öneminin hatırlatılması amaçlandı.

Bir başarı hikâyesi

İkinci programda ise Cemil Meriç Sosyal Bilimler Lisesinde söyleşi gerçekleştirildi. Söyleşi programına konuşmacı olarak SAÜ Hukuk Fakültesi Araştırma GörevlisiHuzeyfe Aydın katıldı. Aydın, görme engelinin kendisinin sahip olduğu bir özelliği olduğunu ve bu özelliğe sahip biri olarak neler yapacağını planladığı, planlarını gerçekleştirmek içinde çalıştığını, çalışırken sadece kendisi için değil toplum içinde nasıl faydalı olabileceğini düşündüğünü ifade etti. Öğrencilere eğitimin çok önemli olduğunu ve kendilerini başarıya götürecek gücün tesadüf değil, çalışmak, istemek ve umutla devam etmek olduğunu belirtti.

Görme engelli bireylerle buluşma

Son etkinlikte ise görme engelli bireylerle OSM’de bir araya gelindi. Sorunların anlatıldığı, karşılıklı fikir alışverişinin gerçekleştiği programda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Ahmet Öksüzoğlu, BELPAŞ Genel Müdürü Ertuğrul Özcan ve kurum çalışanları da hazır bulundu.

Sakarya’da yaşan her bir özel birey için Büyükşehir Belediyesi olarak çalışmalarına devam ettiklerini, her zaman yanlarında olduklarını ifade eden Öksüzoğlu, görme engelli vatandaşların 7- 14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftasını tebrik etti.