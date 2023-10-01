Sakarya Büyükşehir Belediyesi, rutin olarak sürdürdüğü eğitim gezileri ile öğrencileri su konusunda bilinçlendirmeyi sürdürüyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), su konusunda bilinçli nesillerin yetişmesi için düzenlediği eğitim gezileri ile öğrencileri tesislerinde ağırlamaya devam ediyor.

Son olarak Şen Piliç Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencilerini Adasu HES ve Hızırilyas İçme Suyu Arıtma Tesisleri’nde ağırlayan kurum, öğrencilere su ve çevre konusunda gerekli bilgileri verdi.

Alanında uzman personeller tarafından verilen bilgiler ile birlikte tesisleri gezen öğrenciler suyun geçtiği aşamaları yerinde inceleme imkanı buldu.

SASKİ'den yapılan açıklamada, “Gelecek neslin su ve çevre konusunda bilinçli olarak yetişmesi sadece şehrimiz için değil dünyamız için de oldukça önemli. Tükenebilir kaynakların farkında olan ve kaynakların en doğru şekilde kullanımı hakkında bilgiler verdiğimiz öğrenciler umuyoruz ki gelecekte çok faydalı birer birey olacak. Tesis ziyaretlerinde tüm öğrencilerimizi meraklı görmek ve yönelttiği sorular ile bilgi almak istemeleri bizleri mutlu etmekte. Eğitim dönemi boyunca tesislerimizde öğrencilerimiz ağırlamaya devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.