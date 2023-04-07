Sakarya Büyükşehir Belediyesi, rutin şekilde gerçekleştirdiği tesis ziyaretleri ve okul ziyaretleri ile Mart ayında toplam bin 59 öğrenciyi bilinçlendirdi.SAKARYA (İGFA) - 22 Mart Dünya Su Günü kapsamında da çalışmalar gerçekleştiren SASKİ ekipleri, öğrencilere suyun doğru kullanımı ve kaynakların korunması gibi konularda Mart ayı boyunca bilgiler verdi.

Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), Mart ayında gerçekleştirdiği okul ziyaretleri ve öğrencilere tesis tanıtımı etkinlikleri kapsamında su konusunda bilinçli nesiller yetişmesine katkı sağladı.

Su kullanımı ve tüketimi konusunda bilinçlenen öğrenciler, zaman zaman SASKİ bünyesinde hizmet veren ve yapım aşamasında olan enerji tesislerini de ziyaret ederek sudan ve güneşten elde edilen enerji hakkında da bilgilendirildi.

22 Mart Dünya Su Günü etkinlikleri kapsamında 385 öğrenciyi okullarında ziyaret ederek ‘Bilinçli Su Kullanımı’ başlığı altında eğitim veren personeller, tesis gezileri kapsamında ise mart ayı içerisinde 674 öğrenci ile SASKİ tesislerinde buluştu.