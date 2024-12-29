Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM, Sakarya’da 2024 yılında 8 bin 400 kişiye uzman psikologlar ile aile danışmanları eşliğinde ücretsiz ruh sağlığı, çift terapisi ve dikkat terapisi ve ebeveyn terapisi hizmeti sundu.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi Aile danışma birimi “Aile güçlenirse, toplum güçlenir” mottosuyla çalışmalarına devam ediyor.

Vatandaşların aile yaşamında yaşadıkları zorlukları aşmak ve profesyonel bir bakış açısıyla yönlendirme almaları için başlatılan ücretsiz danışmanlık hizmetinden bir yılda 8 bin 400 kişi yararlandı.

AİLE, ÇİFT VE DİKKAT TERAPİSİ

Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirilen danışmanlık hizmetleriyle toplumun her kesiminin kalbine dokunuyor.

SGM’de uzman kadro eşliğinde çocuklardan yetişkinlere, çiftlerden ailelere ve özel eğitim çocuklarına kadar farklı gruplararuh sağlığı terapisi, çift terapisi, dikkat terapisi gibidanışmanlık hizmetleri veriliyor.Ayrıca 4-12 yaş arası çocuklar için dikkat eksikliği üzerine danışmanlık desteği sunuluyor.

UZMAN İSİMLER

Uzman kadrodaki Psikolojik Danışman Damla Demir, Psikolog Şevval Kaya Yılmaz, Uzman Aile Danışmanı Betül Osmanoğlu, Aile Danışmanı Tuğba Ayşe Aksoy, Uzman Klinik Psikolog Ecran Alim Albayrak ve Psikolog EsmanurBeşiroğlu alanlarındaki deneyimleriyle ailelerin ve çocukların sorunlarına çözüm yollarıgösteriyor, aile içi huzura kapı aralıyorlar.

