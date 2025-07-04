Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının bereketini paylaşmak ve vatandaşlar arasındaki dostluk bağını güçlendirmek için 16 ilçede gerçekleştireceği aşure ikramlarına başladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Muharrem ayının manevi atmosferini vatandaşlarla paylaşmak amacıyla 16 ilçede aşure ikramında bulunuyor.

Aşure dağıtımı ilk olarak Adapazarı, Erenler, Serdivan, Arifiye ve Sapanca ilçelerinde gerçekleştirildi. Birlik ve beraberliğin simgesi olan aşure kazanları, Sakaryalıların hem gönlünü hem de sofralarını tatlandırdı.5 ilçede toplam 15 bin kişilik aşure ikram edildi.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar’da, AKM önünde açılan stantta Vali Rahmi Doğan, AK Parti İl Başkanı Yunus Tever ve Adapazarı İlçe Başkanı Samet Çağlayan ile birlikte vatandaşlara aşure ikramında bulundu.

Aşure ikramının tüm ilçelerde gerçekleştirileceğini dile getiren Başkan Alemdar, “Muharrem ayı münasebetiyle düzenlediğimiz ve paylaşmanın, bereketin simgesi olan aşure etkinliğimizde vatandaşlarımızla buluştuk. Katılan tüm hemşerilerimize teşekkür ediyorum. Bugün 5 ilçede farklı noktalarda aşure etkinliği gerçekleştirdik. Tüm ilçelerimizde belirlenen takvim kapsamında aşure etkinliklerimizi gerçekleştireceğiz. Birliğin, paylaşmanın ve bereketin simgesi olan Aşure Günü’müzün ve Muharrem ayının İslam alemine hayırlar getirmesini temenni ediyorum” dedi.

İKRAMLAR DEVAM EDECEK

Vatandaşlar, bereket, dayanışma ve kardeşliği simgeleyen aşureleri afiyetle tüketerek, Büyükşehir Belediyesi’ne teşekkür etti.

İkramlar 7 Temmuz Pazartesi günü şehrin kuzey ilçeleri olan Karasu ve Kocaali’de, Merkez Camilerde öğle namazının ardından devam edeceği bildirildi.