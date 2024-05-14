Sakarya Bike Fest, 15 Mayıs Çarşamba günü gerçekleştirilecek açılış seremonisiyle başlıyor. Başkan Yusuf Alemdar, “15-26 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Bike Fest ile bisiklet sporunun kalbi Sakarya’da atacak. Tüm sporseverleri büyük heyecana sahne olacak Bike Fest için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ne bekliyoruz” dedi.

SAKARYA (İGFA) - Cumhurbaşkanlığı himayeleri, Gençlik ve Spor Bakanlığı’nın ve Türkiye Bisiklet Federasyonu’nun destekleri, Sakarya Büyükşehir Belediyesi’nin ev sahipliğinde gerçekleştirilecek Bike Fest başlıyor.

15 Mayıs Çarşamba günü açılış seremonisiyle başlayacak bisiklet şöleninde Sakaryalılar, dağ bisikletinde dünyanın en önemli yarışı MTB Dağ Bisikleti Eliminatör Dünya Kupası, 2024 MTB Cup, Sakarya MTB Night Cup ve Tour of Sakarya yol bisikleti yarışları ile büyük bir heyecana tanıklık edecek.

Bu yıl “Gelecek için Pedal Çevir” mottosu ile düzenlenecek Bike Fest, dünyacı ünlü yıldızların ve bisiklet tutkunlarının gözünü Sakarya’ya çevirecek.

BAŞKAN ALEMDAR’DAN AYÇİÇEĞİ BİSİKLET VADİSİ’NE DAVET

Bisiklet sporunun kalbinin Sakarya’da atacağını açıklayan Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, "Doğasıyla ve tabiat güzellikleriyle eşsiz bir şehir olan Sakarya’mız, bisiklet sporunun merkezi olmaya devam ediyor. Ulusal ve uluslararası birçok organizasyona başarıyla ev sahipliği yapan şehrimizde, 15-26 Mayıs tarihleri arasında düzenleyeceğimiz Bike Fest ile bisiklet sporunun kalbi bir kez daha Sakarya’da atacak. Tüm sporseverleri büyük heyecana sahne olacak yarışlar için Ayçiçeği Bisiklet Vadisi’ne bekliyoruz” dedi.

ULUSAL VE ULUSLARARASI YAYINLARLA DÜNYA SAKARYA’YI SEYREDECEK

TRT Spor Yıldız ekranlarından canlı olarak yayınlanacak Bike Fest, Tour Of Sakarya yol bisikleti yarışı ile başlayacak. Vatandaşların merakla beklediği ve 4 gün, 4 etapta 513,4 km olarak gerçekleştirilecek yarış, Sakarya’dan Karasu’ya doğal güzelliklerin içinden geçen görsel bir şölene dönüşecek. 2024 Sakarya Bike Fest Dağ bisikleti yarışı Sakarya MTB Cup 16 Mayıs’ta, gece yarışı ise 18 Mayıs’ta vadi içindeki parkurda koşulacak.

BİSİKLETTE ‘DÜNYA KUPASI’ HEYECANI YAŞANACAK

19 Mayıs Gençlik ve Spor Bayramı coşkusu 2024 Sakarya Bike Fest ile kutlanacak. Etkinlikler, konserler ve sürpriz hediyeler vatandaşlarla buluşacak. En büyük organizasyon ise 26 Mayıs’ta koşulacak MTB Dağ Bisikleti Eliminatör (XCE) Dünya Kupası olacak. Nefes kesen rekabete sahne olacak MTB Dağ Bisiketi Eliminatör Dünya Kupası ile Sakarya, dünya MTB yıldızlarına ev sahipliği yapacak. 2024 Sakarya Bike Fest, Dünya Kupası töreni sonrası yapılacak kapanış seremonisi ile son bulacak.