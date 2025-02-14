Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sakarya Valiliği ortaklığında tüm aktörlerle ortak bir sinerji oluşturmak, şehrin aidiyet duygusunu artırmak ve çevreye duyarlı davranışların geliştirilmesi adına “Bu Şehir Hepimizin” sloganıyla bir sosyal farkındalık kampanyası başlatıyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, şehirde aidiyet duygusunu artırmak, şehirdeki tüm aktörlerle ortak bir sinerji oluşturmak ve çevreye duyarlı davranışlar geliştirilmesini teşvik etmek amacıyla bir sosyal farkındalık hareketi başlatıyor.

Protokol 17 Şubat’ta

Sakarya Valiliği ortaklığında, ilçe belediyeleri ve şehrin tüm dinamikleri“Bu Şehir Hepimizin” sloganıyla başlatılacak bu sosyal farkındalık hareketinin protokol töreni 17 Şubat Pazartesi günü saat 14.00’da Orhangazi Kültür Merkezi’nde gerçekleştirilecek.

Hedef çevre dostu bir Sakarya

Bu sosyal farkındalık hareketiyle Sakarya’da tüm vatandaşlarlaortak yaşam kültürü oluşması, estetik değerlerin korunması, yeşil alanların iyileştirilmesi, çevre bilincinin geliştirilmesi, sürdürülebilir yaşam biçimlerinin teşvik edilmesi ve çevre dostu alışkanlıkların kazandırılmasıhedefleniyor.

Eğitimler ve seminerler düzenlenecek

Bu hedef doğrultusunda çocuklara, gençlere ve yetişkinlere yönelik çevre bilincini artıracak eğitim ve seminerler düzenlenecek.

Dijital ortamlarda ve sosyal medya platformlarında çevre bilincini teşvik edici içerikler yayınlanacak. Ayrıca şehrin farklı bölgelerinde çevre temizliği etkinlikleri, ağaç dikme kampanyaları, geri dönüştürülebilir atık toplama etkinlikleri yer alacak. Projenin öncelikli hedefi ise şehirde aidiyet duygusunu sağlam kılmak, şehri ve çevreyi temiz tutmak olgularını ve “Bu Şehir Hepimizin” aidiyetini aşılamak olacak.