Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından her yıl düzenlenen ve doğa tutkunlarının merakla beklediği İlkbahar Doğa Yürüyüşleri başlıyor.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen İlkbahar Doğa Yürüyüşleri başlıyor.

Doğa tutkunlarının heyecanla beklediği ve Sakarya’nın gizli cennetlerine yapılan yolculukların ilki 27 Nisan Pazar günü Pamukova’da yer alan Kıranyurt Yaylası Parkuru ile başlayacak.

7 farklı parkurda heyecan dolu deneyim

Doğa severlere eşsiz bir deneyim sunacak 12 kilometrelik parkur için Demokrasi Meydanı’ndan saat 08.30’da otobüs kaldırılacak.

Toplamda 7 parkurdan oluşacak programların kayıtları ise ilgili parkurun öncesinde hafta içi pazartesi ve cuma günleri arasında www.sakarya.bel.tr adresinden kayıt yapılabilecek.

Doğanın kalbine yolculuk

Konuyla ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, “Doğaseverlerin ilgiyle beklediği İlkbahar Doğa Yürüyüşleri programımız 27 Nisan Pazar günü Kıranyurt Yaylası Parkuru ile başlayacaktır. Uzman rehberler eşliğinde gerçekleştirilecek yürüyüşlere, parkur uzunluğu ve zorluğu açısından 18 yaş altı kişiler ve sağlık problemi olan kişiler yürüyüşlere katılamayacaktır. 7 hafta boyunca her Pazar günü gerçekleştirilecek programlarımıza bir kişi 2 farklı yürüyüşe katılabilecek” ifadeleri kullanıldı.

27 Nisan-15 Haziran arasında gerçekleştirilecek doğa yürüyüşlerinin programı ise şöyle;

Kıranyurt Yaylası Parkuru / 10 km-12 km / Pamukova

27 Nisan Pazar / Kalkış: Demokrasi Meydanı / 08.30

Dikmen Tepe Parkuru / 16 km-18 km / Hendek

4 Mayıs Pazar / Kalkış: Demokrasi Meydanı / 08.30

Kılıçkaya zirve parkuru / 12 km-16 km / Geyve

11 Mayıs Pazar / Kalkış: Demokrasi Meydanı / 08.30

Karagöl Yaylası / Sultanpınarı Yaylası Parkuru / 14 km-16 km / Taraklı

18 Mayıs Pazar / Kalkış: Demokrasi Meydanı / 08.30

Doğançay Şelale Parkuru / 10 km-12 km / Gevye

25 Mayıs Pazar / Kalkış: Demokrasi Meydanı / 08.30

Maden Deresi Parkuru – Acarlar Longoz Gezisi / 4 km-8 km / Kocaali – Karasu

1 Haziran Pazar / Kalkış: Demokrasi Meydanı / 08.30

Elmalı Köyü / Aslanlar Göleti Parkuru / 10 km-12 km / Adapazarı

15 Haziran Pazar / Kalkış: Demokrasi Meydanı / 08.30