Sakarya'nın altyapısına her geçen gün yeni projeler kazandırdıklarını açıklayan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Camili’de 6 bin 50 metrelik yeni kanalizasyon hattı inşa edeceklerini duyurduSAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, dev altyapı projelerini şehrin farklı noktaları ile buluşturmaya devam ediyor. Kamuoyuyla paylaşılan ve yakın zamanda hayata geçirilecek proje ile Camili Mahallesi yeni kanalizasyon altyapısı ile buluşacak.

Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Camili Mahallesi’nde hayata geçirilecek kanalizasyon projesini kamuoyuyla paylaştı. Başkan Alemdar, “ Nüfusu her geçen gün artan ve gelişim ivmesi hız kazanmış Camili Mahallemizi 6 bin 50 metrelik yeni kanalizasyon altyapısıyla buluşturacağız. Bölgeyi yeni ve güçlü altyapı ile adeta çevreleyeceğiz” dedi.

Çevreci belediyecilik anlayışıyla doğaya atıksu karışımının önüne geçeceklerini aktaran Başkan Alemdar, “Yakın zamanda Söğütlü ilçesi için dev bir proje müjdesi verdik. Şimdi de Camili Mahallemize büyük bir yatırım planladık. Nüfusu her geçen gün artan ve altyapı ihtiyacı bu oranda aciliyet kazanan Camili Mahallemizi de 6 bin 50 metre uzunluğunda yeni kanalizasyon hattı ile buluşturacağız” ifadelerini kullandı.

ARITILAN SU EN TEMİZ HALİYLE DOĞAYA DEŞARJ EDİLECEK

Projeleri şehrin ihtiyaçlarına ve Sakarya’nın doğasına katkı sağlayacak şekilde hayata geçirdiklerini ifade eden Başkan Alemdar, “Bir yandan hemşehrilerimizin refahına katkı sunacak adımları kararlılıkla atarken, diğer yandan şehrimizin ihtiyaçlarına yönelik hamlelerimizi de bir bir hayata geçiriyoruz. Evsel atık suların doğaya karışmasını engelleyerek hem tabiatımızı hem de su kaynaklarımızı koruyoruz. Camili Mahallesi’nin de evsel atıklarınıgüvenli şekilde arıtma tesisimize taşıdıktan sonra en temiz haliyle doğaya deşarj edeceğiz” dedi.