SASKİ, Çark Deresi’nin çevresinde bulunan ot ve çöpleri tamamen temizleyerek şehrin sembolünü tertemiz bir görüntüye kavuşturuyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), şehrin doğal güzelliklerini ve su kaynaklarını korumak amacıyla yürüttüğü temizlik çalışmalarına aralıksız devam ediyor.

Bu kapsamda şehrin sembolü olan ve Sakarya’nın merkezinden geçen Çark Deresi’nin çevresinde kapsamlı bir temizlik çalışması başlatıldı. SASKİ ekipleri, Çark Deresi’nin Yazlık Bölgesi’ne kadar uzanan tüm bölümlerinde ot biçme ve çöp toplama çalışması yaptı.

Derenin çevresindeki yabani otlar temizlendi, atılan çöplerin de kaldırılmasıyla Çark Deresi ve yürüyüş alanları tertemiz bir görüntüye kavuştu. Kurum yetkilileri, ayrıca vatandaşlara çevre konusunda “daha duyarlı olmaları” için çağrıda bulundu.

Yapılan açıklamada, “Doğanın korunması ve su kaynaklarının temiz tutulması için bilinçli hareket edilmesi gerekmektedir.Su kaynaklarının korunması, Çark Deresi’nin temiz tutulması sadece belediyenin değil, tüm şehrin ortak sorumluluğudur.Daha modern ve daha temiz bir Sakarya içinperiyodik temizlik faaliyetlerine ara vermeden devam ediyoruz” ifadelerine yer verildi.