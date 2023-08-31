Sakarya Büyükşehir Belediyesi,tarafından hazırlanan turizm otobüsü turlara başladı. ‘Gez-Gör Sakarya’ projesi kapsamında çift katlı turistik gezi otobüsü şehrin tarihi, turistik ve sosyal alanlarını misafirlerine gezdiriyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan turizm otobüsü turlara başladı. ‘Gez-Gör Sakarya’ projesi kapsamında çift katlı turistik gezi otobüsü şehrin tarihi, turistik ve sosyal alanlarını misafirlerine gezdiriyor. Her Salı ve Cumartesi günleri 10.00 ile 15.00 saatlerinde gerçekleştirilecek turlar için başvurular sakarya.bel.tr internet sayfası içinde oluşturulan “Gez Gör Sakarya Turu” linki üzerinden alınıyor.

Şehirde pek çok noktaya yapılan ziyaretler katılımcıların beğenisini kazandı.Sakarya Park, Vagon Kıraathanesi, Aziz Duran Parkı, Nehir Çikolata, Yeni Cami, Sakar Baba Türbesi, Uçak Kıraathanesi, Millet Bahçesi, Ofis Sanat Merkezi, Atatürk Stadyumu, Orman Park, Sakarya Sanat Galerisi, Ters Ev ve Sakarya Müzesigibi tarihi, turistik ve sosyal alanlar otobüsün gezi rotasını oluşturdu.

İLK GEZİDE BÜYÜK İLGİ GÖRDÜ

Kırmızı rengi ve üzerinde yazan “Sakarya Bir Başka” yazısı ile gezi anında da vatandaşların beğenisini kazanan çift katlı turizm otobüsü, görenler tarafından büyük bir ilgi ile karşılandı.Vatandaşlar, büyük bir heyecan ve mutlulukla katıldıkları geziden duydukları memnuniyeti dile getirerek, “Şehrimizin tarihi, kültürel ve sosyal alanlarını gezerek eğlenceli ve bir o kadarda heyecan dolu anlar yaşadık. Büyükşehir Belediye Başkanımız Ekrem Yüce’ye ve Büyükşehir Belediyemize bize bu hizmeti sağladıkları için çok teşekkür ediyoruz“ ifadelerini kullandı.