Sakarya Büyükşehir Belediyesi Geleneksel Sanatlar İhtisas Merkezi’nde cilt sanatı dersleri yoğun ilgiyle sürüyor. Kitaplar, deri ve kumaşla ustalıkla işlenerek hem korunuyor hem de estetik bir değer kazanıyor.SAKARYA (İGFA) - Cilt sanatına ilk adımı Büyükşehirle atan kursiyerler atölyeye öğrenci olarak girip birer sanatçı olarak çıkıyor. Kitapların yepyeni bir vücuda kavuştuğu cilt sanatı için açılan kurs, bu yıl da yoğun ilgi gördü.

Kursiyerler daha ilk günlerinde cilt sanatına dair birçok ipucu öğrenirken, aynı zamanda öğrenci olarak girdikleri bu çatı altında birer sanatçıya dönüştü.

“Bu tür merkezlerin varlığı çok kıymetli”

KursiyerMehmet Sinan Güneş, “Bu tarz sanatlar, kaybolmaya yüz tutmuş geleneksel zanaatlar olduğu için, yaşatılması ve canlı tutulması büyük önem taşıyor. Bu nedenle, bu tür merkezlerin varlığı oldukça kıymetli.Tarihsel bir geçmişe sahip cilt sanatı, Sakarya’da yoğun ilgi görmekte ve önemli bir merkez haline gelmektedir.Sanatinsanın ruhuna hitap eden yönüyle bize büyük bir huzur veriyor.” dedi.

“Emeği geçen herkese teşekkür ederim”

Sakarya Üniversitesi’nde yüksek lisans öğrencisi olan Fatma Altunbaş ise, “Burada, geleneksel Türk sanatlarından biri olan cilt sanatının teknik yönlerini öğreniyoruz. Cilt sanatını yaparken, atalarımızın bu sanatı nasıl icra ettiklerini keşfediyor ve el yazmalarını gözlemleme fırsatı buluyoruz. Hem teknik becerileri hem de teorik bilgileri öğreniyoruz. Keçi derisi (sahtiyan) kullanarak cilt nasıl yapılır öğreniyoruz.” İfadelerini kullandı.

Cilt sanatı nedir?

Cilt sanatı, kitapları estetik ve koruyucu şekilde kaplama sanatıdır. Kökeni antik Mısır’a kadar uzanır ve zamanla Ortadoğu ile Avrupa’da gelişmiştir. Orta Çağ’da zirveye ulaşan bu sanat, deri ve kumaş gibi malzemelerle yapılan el işçiliğiyle kitapları sadece korumakla kalmaz, ona sanatsal bir değer katar. Cilt sanatı hem geleneksel bir zanaat hem de kültürel mirasın korunması açısından önemlidir.