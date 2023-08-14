Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale gelen açık hava etkinlikleri yine birbirinden farklı buluşmalara ev sahipliği yaptı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından hazırlanan açık hava etkinlikleri, hafta sonları kültür sanat dostlarını buluşturuyor.

Cumartesi günü,kurtarma görevindeki Ralph’inhikayesi‘Oyun Bozan Ralph 2’ ve Türk sinemasının unutulmaz eserlerinden olan ve baş rollerini Münir Özkul, Adile Naşit ve Şener Şen gibi usta oyuncuların paylaştığı 1978 yapımı ‘Neşeli Günler’ filmi gösterime sunuldu.Büyükşehir Belediyesi bu gösterimlerle, farklı kuşakları bir arada sinema ile buluşturuyor.

Pazar eğlencesi ise Sakaryalı miniklerin severek izlediği Loop Sahne Ekibinin ‘Afacan Maymun’ adlı interaktif tiyatro oyunu ile başladı. Miniklerin kahkahalarla izlediği oyundayalan söylemenin kötü olduğu ve yardımlaşmanın önemi gibi değerler işlendi.Çocukların coşkuyla izlediği tiyatronun ardından kısa bir mola verilerek iyilik ve kötülüğün savaşını konu alan animasyon filmi ‘Çılgın Hırsız 3’ beyazperdeye yansıtıldı.