Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Karasu’daSGM’de düzenlenen ve rengarenk geçen “Çocukça Ramazan” isimli şenlikte buluşturdu. Yüz boyama, ebru ve hat sanatı gibi atölyelerde eğlence doruğa çıktı. Ayrıca çocuklara Karagöz-Hacivat tiyatro gösterisiyle eğitici mesajlar verildi.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından Karasu Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) düzenlenen “Çocukça Ramazan Şenliği” yüzlerce çocuğun katılımıyla gerçekleşti.

Büyükşehir ekibi, keyifli bir Ramazan akşamında Karasu’nun çocuklarını rengarenk bir şenlikte buluşturdu.

Eğlenceli ve öğretici atölyeler

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından organize edilen etkinlikte, çocuklar için özel atölyeler düzenlendi.

Yüz boyama, ebru, hat sanatı ve resim yapma gibi etkinliklerde keyifli vakit geçiren çocuklar, sanatsal deneyimler yaşadı.

Karagöz-Hacivat gösterisi

Atölye etkinliklerinin ardından program, tiyatro gösterisi ile devam etti. Fatih Sancaklı’nın yazıp yönettiği Karagöz-Hacivat oyunu, renkli sahneleri ve eğitici mesajlarıyla çocuklardan büyük alkış aldı.

Karasu SGM’de düzenlenen bu etkinlik, Ramazan coşkusunu çocuklarla buluşturarak unutulmaz bir akşam yaşattı. Büyükşehir, Ramazan ayı boyunca şehrin dört bir yanında birbirinden güzel etkinliklere imza attı.