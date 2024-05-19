19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı kutlamalarına katılan Başkan Yusuf Alemdar, “Gençlerimizin enerjisi ve gözlerinde pırıltı görülmeye değerdi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya’da,19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramı, çeşitli etkinlikler ve gösterilerle kutlandı. Serdivan Spor Salonu’nda düzenlenen kutlama etkinliklerine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, tüm gençlerin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma Gençlik ve Spor Bayramını kutladı.

Çeşitli branşlar ve halk oyunları gösterilerinin yanı sıra marşlar ve şarkılarla coşkuyla kutlanan gençlik bayramı etkinlileri, Millet Bahçesi’nden başlayıp Demokrasi Meydanı’nda son bulan, halk yürüyüşüyle devam etti. Yürüyüş sonrası Demokrasi Meydanı’nda kurulan gençlik merkezi stantları ziyaret edildi.

Etkinlikler sonrası açıklamalarda bulunan Başkan Yusuf Alemdar, “Bugün 19 Mayıs.Geleceğin mimarları olan gençlerimizin bayramı. Kutlama etkinliklerinde birçok branştan gençlerimiz hünerlerini sergiledi. Gençlerimizin enerjisi ve gözlerinde pırıltı görülmeye değerdi.Bizler her zaman gençlerimizin destekçisi olacağız. Onların bu icra ettikleri sporlarda daha rahat, güvenli ve kapsamlı bir şekilde çalışmaları için imkanlarımızı sonuna kadar kullanacağız. Bu vesileyle bir kez daha genç kardeşlerimizin19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’nı kutluyor, Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarını rahmet ve saygıyla anıyorum” ifadelerini kullandı.

Kutlama etkinliklerine Vali Yaşar Karadeniz, Sakarya Milletvekilleri Ali İnci, Ertuğrul Kocacık, Ayça Taşkent, Sakarya Garnizon Komutan Vekili Piyade Albay Ramazan Sedat Baş, Cumhuriyet Başsavcısı Osman Köse, SUBÜ Rektörü Prof. Dr. Mehmet Sarıbıyık, İl Emniyet Müdürü Selçuk Doğuş, Gençlik ve Spor İl Müdürü Nevzat İnanç, Adapazarı Belediye Başkanı Mutlu Işıksu, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, Erenler Belediye Başkanı Şenol Dinç, basın mensupları ve çok sayıda antrenör ile sporcular katıldı.