Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, her gün mesai öncesi veya mesai çıkışında olduğu gibi yine vatandaşla kucaklaştı, esnafı ziyaret etti. Çark Caddesi'nde ziyaretler gerçekleştiren Başkan alemdar, görüştüğü vatandaşlara ve esnaflara "deprem gerçeğini" bir kez daha hatırlattı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediye Başkanı Yusuf Alemdar, Çark Caddesi'nde esnaf ve vatandaşla kucaklaştı.

Dönüşüm ihtiyacı olan öncelikli bölgelere işaret eden Başkan Alemdar, deprem hatırlatması yaparak “Dönüşüm için bir olalım, birlikte başaralım”çağrısı yaptı. Başkan Alemdar, “Sakarya için geçen her dakika aleyhimize işliyor. Biz hazırlıklarımızı yapıyoruz. Eğer bir olur, birlikte hareket edersek başarırız” dedi.

Deprem kuşağında bulunan Sakarya'nın en riskli bölgeler arasında yer aldığını ve şehir genelinde bulunan dayanıksız yapıların bir an önce dönüşüme tabi tutulması gerektiğini ifade eden Alemdar, "Her geçen dakika aleyhimize işliyor" vurgusu yaptı.

Başkan Alemdar yol, su, park ve diğer belediyecilik hizmetlerinin her zaman yapılabileceğini ancak deprem kapıyı çaldığında verilecek kayıpların telafisinin mümkün olmadığını belirterek, "Bir olmalı, birlikte olmalı ve bir ses çıkarmalıyız" ifadelerine dikkat çekti.

HER AN DEPREM GERÇEĞİNİ ANLATMAYA DEVAM EDECEĞİZ

Deprem gerçeğini her fırsatta hatırlattıklarını, her platformda dile getirdiklerini ve gündemde tuttuklarını aktaran Alemdar, “Her zaman söylediğim gibi en önemli önceliğimiz dönüşümdür. Afetlere bir Sakarya hedefine ulaşacaksak, bunun birliktelikle olacağını biliyoruz. Son 2 günde yine Malatya ve Sivas’ta depremler yaşandı. Ne zaman geleceğini bilemesek de çok zamanın kalmadığını söyleyebiliriz. Dolayısıyla bir an önce hep birlikte harekete geçmeliyiz. Deprem gerçeğiyle, en somut adımları vatandaşlarımızın desteğiyle atabiliriz" dedi.

Büyükşehir Belediyesi, Başkan Alemdar'ın yönetiminde şehir genelindeki yapı stoku üzerine çalışıyor ve dönüşümün hazırlıklarını yapıyor.