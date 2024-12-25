SASKİ, Kazımpaşa ve civar mahallelere kazandırdığı 17 bin 500 metrelik atık su hattı projesinde yüzde 88’lik kısmı tamamladı. Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik’le birlikte çalışmaları yerinde inceleyen SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, bölgenin altyapı geleceğini garanti altına alacak projenin yeni yılın ilk çeyreğinde tamamlanacağını açıkladı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), SerdivanKazımpaşa Mahallesi’ndeatıksu altyapısının kapasitesini artırmak ve çevre sağlığını korumak amacıyla başlattığı projede önemli bir aşamayı geride bıraktı.

17 bin 500 metrelik yeni atık su hattının çalışmalar kapsamında 15 bin 400 metrelik kısmıtamamlandı.

Projenin ilerleyişi sahada incelendi

SASKİ Genel Müdürü Yiğit Turan, Serdivan Belediye Başkanı Osman Çelik, SerdivanMuhtarlar Dernek Başkanı Fikret Can ve Aralık Mahallesi Muhtarı Mustafa Karabaşoğludevam eden çalışmaları yerinde inceledi.

“17 bin 500 metrelik yeni hat gelecekte de sorunsuz hizmet edecek”

Genel Müdür Turan,abonelerin ihtiyaçlarınamodern ve çevreci projelerle cevap verdiklerini belirtirken, “Kazımpaşa Mahallesi’nde hayata geçirdiğimiz bu önemli projeyle bölgenin altyapı geleceğini güvence altına alıyoruz.17 bin 500 metrelik atık su hattı projesiyle yalnızca bugünün ihtiyaçlarını karşılamakla kalmayıp, bölgenin gelecekte artacak atık su taleplerine de yanıt vereceğiz.Son aşamasına geldiğimiz projeyi yeni yılın ilk çeyreğinde tamamlamayı hedefliyoruz” dedi.

“Sona gelinen proje ile atık sular kayıpsız şekilde taşınacak”

Başkan Çelik, “Kazımpaşa ve bölge mahallelerinin tümünü etkileyen atık su hat imalatı çalışmalarını inceledik. Projenin yakın zamanda tamamlanması hedefleniyor. İlgi ve alakaları için Büyükşehir Belediye Başkanımız Yusuf Alemdar ve SASKİ Genel Müdürümüz Yiğit Turan'a teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.