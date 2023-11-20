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Sakarya Büyükşehir Belediyesi tarafından sürdürülen dijital altyapı çalışmaları tüm hızıyla devam ediyor. Şehirde trafik güvenliğini sağlamak amacıyla hizmet veren kavşak izleme kameralarının ve fiber optik iletişim ağlarının geliştirilmesi ekiplerin yoğun çalışmasıyla devam ediyor.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı, dijital altyapı çalışmalarına hız verdi. Şehirde trafik güvenliği ve sürücülerin emniyetini sağlamak üzere hizmet sunan kavşak izleme kameralarının ve fiber optik iletişim ağlarının geliştirilmesi çalışmalara devam ediliyor.

30 yeni kavşak izleme kamerası ile 14 kilometre fiber optik altyapı genişletmeişlemleri başladı. Çalışmalar tamamlandığında 19 kavşağa daha trafik güvenliği kapsamında kesintisiz erişim sağlanmış olacak.

Büyükşehir Belediyesi Yol Bakım ve Altyapı Koordinasyon Dairesi Başkanlığı Trafik Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada “Başlattığımız yeni dijital güvenlik çalışmaları kapsamında, 30 yeni kavşak izleme kamerası ile 14 kilometre fiber optik altyapı genişletme işine başlamış bulunuyoruz. Çalışmalar tamamlandığında 19 kavşağa daha trafik güvenliği kapsamında kesintisiz erişim sağlanmış olacak. Fiber optik altyapı geliştirme çalışmaları kapsamında şehrin erişim ağı genişleyecek. Bu alanda başlattığımız çalışmaları aralıksız sürdürmeye devam edeceğiz” ifadeleri kullanıldı.