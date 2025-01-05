Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) ailelerin çevrim içi tehlikelere karşı tedbir alması, dijital bağımlılığın önlenmesi ve anne-babanın çocuğuyla daha güçlü bir iletişim kurabilmesi için Dijital Ebeveynlik Atölyesi’nin kapılarını açtı.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Aile ve Çocuk Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından düzenlenen “Dijital Ebeveynlik Atölyesi” kapılarını açtı.

Ailelerin daha nitelikli çocuk yetiştirmesi, çağın en büyük sorunlarından biri olan dijital bağımlılığın önlenmesi için başlatılan “Dijital Ebeveynlik Atölyesi” için ilk ders Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) gerçekleştirildi.

Dijital bağımlılık ilk konu

Sosyal Gelişim Merkezi’nde düzenlenen atölyenin ilk dersinde, Sakarya Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekan Yardımcısı Doç. Dr. Kadriye Kobak’ın katılımlarıyla medya okuryazarlığından dijital bağımlılığa, çevrim içi güvenlikten dezenformasyona kadar pek çok önemli konu ele alındı.

Ailelere çağrı var

Konuyla ilgili Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı’ndan yapılan açıklamada, “Atölyemiz, dijital çağda çocuklarıyla daha bilinçli iletişim kurmak ve onları çevrim içi risklere karşı korumak isteyen ebeveynlere rehberlik eden bir atölyedir. Medya okuryazarlığı, dijital bağımlılık ve güvenlik gibi önemli konular ele alındığı derslerimize tüm ebeveynleri davet ediyoruz” denildi.

Aileler için çok önemli konular

Bu atölye, ayrıca ailelerin çocuklarıyla daha güçlü bir iletişim kurması, çocuklara doğru bilinci aşılaması ve çevrim içi tehlikelerin neler olduğunu öğrenip erkenden önlemesi gibi konuları hedefliyor.