Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’lerde bir dönem daha yılsonu kapanış programıyla tamamlanacak. Yıl boyunca eğitim alan öğrenciler ailelerinin ve davetlilerin katılacağı etkinlikte öğrendiklerini sahneleyecek.

SAKARYA (İGFA) - Büyükşehir Belediyesi’nin çocuklar ve özel öğrenimli öğrencilere yönelik eğitimler sunduğu Sosyal Gelişim Merkezleri’nde kış dönem kursları yılsonu kapanış programıyla sona erecek.

TÜM VATANDAŞLAR DAVETLİ

7-14 yaş arası öğrencilere yönelik Adapazarı, Akyazı, Geyve, Karasu ve Sapanca SGM’lerde farklı alanlarda ve branşlarda uygulamalı ve teorik eğitimler alan öğrenciler ve özel öğrenimli öğrencilerin kış dönemi kapanış programı 24 Mayıs Cuma günü 18.00’de Adapazarı SGM’de gerçekleşecek.

Gerçekleşecek programda, SGM’lerde eğitim gören özel öğrenimli öğrencilerle 7-14 yaş arası kursiyer çocuklar ortaklaşa gösteri düzenleyecekler. Yapılan açıklamada, ortak gösterilerin yanı sıra workshoplar, sergiler ve sahne gösterileri hazırlayan kursiyerlerin heyecanına ortak olmak isteyen tüm vatandaşlar programa davet edildi.