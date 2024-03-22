Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde 21 Mart Down Sendromu Farkındalık Günü özel çocukların katıldığı ve “farkındalık” temasıyla hazırlanan anlamlı etkinlikle kutlandı.

SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Daire Başkanlığı Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından 21 Mart Down Sendromlular Günü’nde anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi.

FARKINDALIK VURGUSU

Büyükşehir’in eğitmenleri düzenlenen etkinlikte arasında müzik dinletileri, dans gösterileri ve el sanatları sunumuna yer verdi. Büyükşehir’in özel çocukları, birlikte geçirdikleri keyifli zamanın yanı sıra, yapılan “farkındalık” vurgusuyla yılın en anlamlı etkinliklerinden birinde buluştu.

“BİZ ONLARA GERÇEK BİRER DOSTUZ”

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamada, “Her biri birbirinden benzersiz sevgi, saygı ve fırsatlara layık özel çocuklarımızın toplumdaki yerini güçlendirmek ve onların yüzünde tebessüm olmak için her yeni gün, yeni bir organizasyon gerçekleştireceğiz. Unutmayalım ki gerçek dostluk için kromozom sayısı önemsizdir. Biz de özel çocuklarımızın gerçek dostlarıyız. Down sendromu 1 eksik değil +1 fazlalıktır” denildi.