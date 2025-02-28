Sakarya Büyükşehir Belediyesi SGM’de her gün farklı etkinliklerle özel gereksinimli bireylerin yaşam kalitesininartırıldığı Engelsiz Hayat Atölyesi’nde bu hafta anlamlı bir buluşma gerçekleştirildi. Atölye dersinde doğum günü şubat ayı olan çocuklar için özel bir kutlama hazırlandı. Bu anlamlı hareket karşısında duygulanan öğrencilerin mutluluğu ise görülmeye değerdi.

SAKARYA (İGFA) -Sakarya Büyükşehir Belediyesi, engellilerin yaşam kalitesini artırmak ve aileleri bilinçlendirmek amacıyla etkinliklerini hızla sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi Sosyal Gelişim Merkezi’nde (SGM) “Engelsiz Hayat Atölyesi” kapsamında öğrenim gören özel gereksinimli bireylere doğum günü sürprizi yapıldı. Şubat ayında doğan çocuklar için sürpriz doğum günü gerçekleştirildi.

Renkli görüntüler

Organize edilen doğum günü buluşması, muhteşem bir etkinliğe dönüştü ve renkli görüntüler ortaya çıktı.

Mutfak sınıfında yapılan pastaları üfleyerek yeni yaşını kutlayan özel çocukların mutluluğu gözlerinden okundu.

“Engelsiz bir gelecek için…”

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğünden yapılan açıklamada, “Özel gereksinimli bireylerin sosyal yaşamda daha aktif bir yer alması ve kendi potansiyellerini ortaya koyması için çalışmalarımıza devam ediyoruz. Onların mutluluğu bizim de heyecanımızı artırıyor ve yorulmadan çalışmaya devam ediyoruz.Engelsiz bir geleceği hep birlikte inşa etmek dileğiyle” denildi.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından sürdürülen Engelsiz Hayat Atölyeleri’nde özel çocuklar her gün farklı deneyimler yaşıyor.