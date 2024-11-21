24 Kasım Öğretmenler Günü kapsamında Sakarya Eğitim Müzesinde Akademisyen-Öğretmen buluşması gerçekleştirildi.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Üniversitesi Eğitim Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mustafa Bektaş liderliğindeki “Özü Sözü Öğretmen” temalı etkinliğe öğretmenler katılım sağladı.

Türkiye Yüzyılında Eğitim Konuşuldu

İl Millî Eğitim Müdürü Coşkun Bakırtaş’ın da katıldığı söyleşide “Türkiye Yüzyılı”nda öğretmenliğin önemi ve öğretmenlik yeterlilikleri ile ilgili fikir alışverişinde bulunuldu. Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli’nin Türkiye Yüzyılı’na katkısı, nasıl hayata geçirileceği, hedeflerinin neler olduğu ve geleceğe katkıları üzerine konuşuldu. Ayrıca “Öğretmenlik Mesleği Kanunu” nda yapılan değişikliklerle alakalı kapsamlı bir istişare gerçekleştirildi.

Eğitim Hedeflerinde Birlik Mesajı Verildi

Üniversite ve İl Millî Eğitim işbirliğinde gerçekleştirilen etkinlikte ortak bilinçle hareket etmenin eğitimi daha güçlü kılacağı konuşuldu. Öğretmenler Günü çerçevesinde organize edilen etkinliğe katılan öğretmenler, kendileri için düzenlenen bu etkinliğe dair memnuniyetlerini dile getirdiler.