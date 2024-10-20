Sakarya Büyükşehir Belediyesi Dibektaş Caddesi’nde yapılacak enerji hatlarının yer altına alınması çalışmaları için sürücüleri uyardı. Çalışmalar kapsamında ilgili güzergah 21-27 Ekim tarihleri arası trafiğe kapalı olacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Dibektaşı Caddesi’ndegerçekleşecek altyapı çalışmaları için vatandaşları uyardı.

Bu kapsamda Adapazarı Dibektaşı Caddesi’nin Pazartesi Pazarı ve İhsaniye Camii arasında kalangüzergahta yapılacak altyapı çalışmaları sebebiyle trafiğe kapalı olacaktır. Vatandaşların mağduriyet yaşamaması adına alternatif yol Aydın Sokak’ı kullanmaları rica olunur.

ALTERNATİF GÜZERGAHLAR TERCİH EDİLMELİ

Yapılan açıklamada, “21-27 Ekim tarihleri arasında Adapazarı ilçesi Dibektaşı Caddesi, Pazartesi Pazarı ve İhsaniye Camiiarasında kalan güzergahtaenerji hatlarının yer altına alınması çalışmaları gerçekleştirileceğinden güzergâh trafiğe kapalı olacaktır. Araç sürücülerimizin alternatif güzergah olan Aydın Sokak’ı kullanmaları önemle rica olunur” denildi.