Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından Sosyal Gelişim Merkezleri (SGM)'ndeki engelsiz hobi kurslarında 'Doğru Nefes Egzersizleri' yapıldı.SAKARYA (İGFA)- Sakarya Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki SGM'DE 7’den 77’ye tüm vatandaşlara, resimden diksiyona, ritim ve enstrüman derslerinden yabancı dile kadar birçok alanda uzman eğitimci kadrosuyla dersler sunuyor.

Engelli Hizmetleri Şube Müdürlüğü tarafından, Engelsiz Hobi Kurslarındaverilen ‘Halk Oyunları’ dersinde, sağlıklı bir solunumun ilk şartı olan doğru nefes egzersizleri yapılıp, doğru nefes alma teknikleri konusunda eğitim gerçekleştirildi.

Keyifli anlara sahne olan eğitimin ardından sağlıklı bir solunumun ilk şartının doğru nefes egzersizleri olduğu belirtilerek, “Doğru yapılan solunum kalbin ritmini düzelterek kan basıncını kontrol altına alır, sindirimi kolaylaştırır, uykuyu kaliteli kılar, stresle başa çıkmayı kolaylaştırır ve zindelik sağlar. Bu çalışmayla doğru nefes tekniklerini tecrübe eden öğrencilerimiz aynı zamanda keyifli vakit geçirdiler” denildi.