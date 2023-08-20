Sakarya Büyükşehir Belediyesi, Erenler’e kazandıracağı dev altyapı projesinde çalışmaları başlattı. SASKİ marifetiyle başlayan çalışmalar kapsamında ilçeye 5 bin 300 metre içme suyu ve 2 bin 300 metre yağmursuyu hattı kazandırılacak.SAKARYA (İGFA) - Sakarya Büyükşehir Belediyesi Su ve Kanalizasyon İdaresi (SASKİ), dev projelerini şehrin güçlü altyapısı ile buluşturmaya devam ediyor.

Erenler ilçesinde saha çalışmalarına başlanan proje kapsamında bölgeye 5 bin 300 metre içme suyu ile 2 bin 300 metre yağmur suyu hattı kazandıracak. Saha çalışmaları başlatılan dev proje tamamlandığında ise Dilmen Mahallesi’nde yoğun yağışlarda dahi su birikintisi veya baskın gibi problemler yaşanmayacak. Hayata geçirilecek içme suyu hattı ile kesintisiz içme suyu vatandaşlarla buluşturulurken kayıp ve kaçak oranı da minimum seviyeye indirilecek.

Kurum tarafından yapılan açıklamada, “ Sakarya’nın güçlü altyapı ağını her geçen gün hayata geçirdiğimiz dev projeler ile daha da güçlendirmeye ve genişletmeye devam ediyoruz. Bugün hayata geçirdiğimiz güçlü altyapı imalatlarımız gelecekte de vatandaşlarımıza sorunsuz şekilde hizmet edecek. Saha çalışmaları aralıksız şekilde devam eden Dilmen Mahallesi altyapı çalışmaları boyunca vatandaşlarımızdan sağduyulu davranmalarını ve çalışmaların olduğu güzergahlara alternatif güzergahları tercih etmelerini rica ediyoruz” ifadeleri kullanıldı.